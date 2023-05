La novel intérprete de la música pop tuvo su primera presentación el pasado 13 de mayo.



El hotel 5 estrellas AC Punta Cana by Marriott fue el escenario del gran debut mundial de Claudiess. La naciente estrella del panorama del espectáculo en República Dominicana contó con el auspicio de la gerencia de instalación turística, los invitados fueron recibidos con amabilidad y buena acogida, lo que les permitió disfrutar de una excelente presentación musical.



Claudiess deslumbró a todos los presentes con su maravillosa voz, sus sensuales movimientos al bailar junto a sus espectaculares bailarines y su magnífica banda a ritmo de Pop tropical.



La cantante lució dos espectaculares vestuarios durante su presentación y en ella, se vivieron momentos emocionantes llenos de efectos especiales, luces, sonido, platillos y un brindis muy ajustado al clima tropical del país, que fueron preparados por el staff de chef y bartender de AC Punta Cana by Marriott.



Los invitados especiales tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de desfilar por la alfombra roja, foto booth y disfrutaron de una atmósfera glamurosa y de colores brillantes.



Claudiess impactó a los asistententes con su talento y puesta en escena, dejando un recuerdo en quienes tuvieron la oportunidad de admirar sus dotes primero que el resto de sus futuros seguidores.



Al final de su debut, Claudiess concedió entrevistas a todos los periodistas nacionales e internacionales y se tomó fotos con sus invitados.



La noche estuvo respaldada además de Ac Punta Cana by Marriot, por la emisora Punta Cana Hits.

Claudiess seguramente se consolidará como una estrella en el futuro, dentro del competitivo panorama del espectáculo en República Dominicana.



Queda trabajo aún por delante. Seguramente con su talento y constancia lo logrará.