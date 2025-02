La película “Rita”, de Paz Vega, se alzó a última hora con el Premio del Público. Hungría será el país invitado en 2026

La XVII edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo -dedicada a la memoria de Rubén Abud y como país invitado la India-, fue clausurada el jueves en la noche, con la presencia de invitados nacionales e internacionales, en la sede de Caribbean Cinemas Westpark.



Del 31 de enero al 6 de febrero se celebró la que probablemente sea una, sino la más, exitosa en cuanto a público, de todas las ediciones.



En esta semana sobresalieron las jornadas de formación e industria, que estuvieron conformadas por paneles, coloquios, talleres y encuentros a los cuales asistieron sobre todo jóvenes, aunque no faltaron personas de todas las generaciones.



Todas las salas del Caribbean Cinemas West Park estuvieron dedicadas al festival, y a ellas acudieron centenares de personas que respaldaron las películas proyectadas. Obvio, unas más que otras. Y alguna hasta su claké llevó (que todo se puede), aunque no fueran de las mejores.



No por gusto Omar de la Cruz, director del festival e Ivette Marichal, subdirectora, expresaron sentirse satisfechos con la acogida masiva de miembros de la industria cinematográfica criolla y público en general. Asímismo agradecieron a Caribbean Cinemas por el excelente respaldo al festival.



Zumaya Cordero, directora de operaciones de la empresa, manifestó que ese respaldo debe ampliarse el año próximo y llevar el festival hasta Santiago de los Caballeros.



Durante los días de festival representantes del cine indio compartieron sus experiencias con miembros de la industria local y otros invitados internacionales. Y en la clausura una personalidad de la embajada recibió de vuelta la bandera que el embajador Ramu Abbagani había entregado en la inauguración al presidente de la Fundacion Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República, Leonel Fernández, quien sí estuvo presente en el acto de clausura y premiación del evento.



No es redundante decir que el FCGSD realiza anualmente un importante aporte para el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana.



Durante el acto, se realizó el anuncio oficial de que el país invitado honor de lapróxima edición será Hungría, cuna de importantes cineastas como István Szabó, Béla Tarr o Miklós Jancsó, y personalidades como William Fox, quien fundó los Estudios Fox, Alexander Korda, que lideró la industria cinematográfica británica, o Adolph Zukor, fundador de Paramount Pictures.



A lo largo del evento se celebraron conversatorios, paneles y diversas actividades formativas. Entre otros, se desarrolló un panel en el cual se analizó con éxito los aportes de la Ley de Cine a la economía, el turismo y la cultura en general. En él se analizó cómo el cine enriquece la identidad cultural, fomenta el turismo, genera empleos y contribuye al desarrollo económico de un país, y se destacaron casos de éxito y estrategias para potenciar su impacto.



Otros conversatorios y paneles abordaron temas de actualidad como la relación de los actores con los agentes o representantes, el derecho de autor, el financiamiento, efectos visuales en cine, distribución de cine independiente en un mundo globalizado, técnicas de actuación adecuadas al lenguaje audiovisual, evolución del mercado audiovisual en la era digital, retos y oportunidades para futuros actores dominicanos.



Este año se estrenaron dos nuevas secciones no competitivas de Óperas Primas: Vanguardias y Perspectivas, conformadas por largometrajes de nuevos directores internacionales e iberoamericanos respectivamente. Además, fueron apreciados por el gran público en la extensa programación compuesta por 123 títulos en total los estrenos de aclamados filmes de una amplia variedad de nacionalidades, representativas de los más destacados festivales de cine internacionales, tales como Cannes, Berlinale, Venecia, San Sebastián, Toronto, Locarno y otros.



Del cine local, se exhibieron en total dieciocho producciones, entre las que se destacaron los estrenos de “Sugar Island” de Joanné Gomez Terrero, “Madre a dos centímetros de ti” de Desiree Díaz Silva, “Tíguere” de José María Cabral, “Au revoir” de Ronni Castillo, “La güira y la tambora” de Adrián Pucheu, “Kongo pa Kasimiro” de Boynayel Mota, “Nuestra tierra” de Ronny Sosa, “La Grande” de Tito Rodríguez, “Pérez Rodríguez” de Humberto Tavarez, “Leo Susana: Decirlo a mi manera” de Joan Espino, “Ercilia Pepín” producida por Euri Cabral, entre otras.



Palmarés



Durante la ceremonia de clausura fueron otorgados los premios oficiales del Festival en las diferentes secciones.



Ópera Prima Ficción “Jimmy Sierra”: Manas, de Marianna Brennand Fortes (Brasil, Portugal). Mención especial: Sugar Island, de Joanne Gomez Terrero (República Dominicana, España).



Ópera Prima Documental “Fernando Báez”: “Tongo Saa” (Levantamiento en la noche) de Nelson Makengo (República Democrática del Congo).



Ópera Prima Animación “Carlos Cabral”: “Ya Hanouni”de Lyna Tadount y Sofian Chouaib (Francia).



Corto Global de Ficción y/o Documental: “Inmarchitables”, de David de Luca Ferrini (Chile) y “A summer’s end poem” de Lam Can Zhao (China) – EX-AEQUO



-Mención de Honor: “Tango Siesta” de Dinko Bozanic (Croacia).



Corto Global de Animación: El niño que engañó a la muerte; (The boy who cheated death) de Pipou Phuong Nguyen (Francia).



-Mención de Honor: On weary wings; de Annu Laura Tuttleberg (Estonia).



Premio del Público – Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD): Rita, de Paz Vega.

Algunos de los invitados extranjeros

Adriana Paz, del elenco de “Emilia Perez”, presentó “Arillo de hombre muerto”; la venezolana Mariana Rondón trajo “Zafari” junto a Marité Ugas; la española Paz Vega, vino con su ópera prima “Rita”; la actriz Macarena Gómez, y Juanfer Andres asistieron a la premiere mundial de “Tabula Rasa”. El director de la India, Ankur Arun Kakatkar participó en la premiere mundial de “Courage”. Ramesh Yanthra presentó “Tractor”; la colombiana Luminixia Gómez, presentó “La Matriarca”; el actor hispanocubano Rubén Cortada conocido por la serie “El Príncipe” y “El cuarto pasajero” de Alex de la Iglesia, entre otros invitados.

A provincia

“El año que viene vamos a tener que extender el festival hasta Santiago de los Caballeros” (Zumaya Cordero)