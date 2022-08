Email it

La noche de este sábado el corazón de la cantautora dominicana Covi Quintana, se quería salir del pecho de la emoción. Emoción por celebrar 10 años de carrera y emoción por interpretar por primera vez en vivo su más reciente álbum “Mañana te escribo otra canción”. Emocionada por simplemente ser Covi y su público en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua.

Ella lo prometió con el anuncio del primer concierto de esta gira “Covi Quintana Tour 2022”, con énfasis en la frase “el mejor concierto de tu vida”. Durante poco más de dos horas, cantó desde el corazón casi todos los discos que han construido una década de carrera.

“Muy buenas noches Santo Domingo, qué bonito. Bienvenidos al mejor concierto de mi vida. Se pueden parar, se pueden sentar, pueden hacer lo que les dé la gana”, dijo de entrada.

Abrió su repertorio con una canción que le da sentido al concierto, al álbum y a uno de los momentos más significativos de la artista, “No me preguntes si estoy bien”, seguida de una de las más viejitas “Antes”.

Subió bien equipada. Con dos armas que no podían faltar. Su sombrero, esta vez negro y acorde con su primer vestuario totalmente oscuro, y su guitarra rubia, algo morena en los bordes. Además de una impecable banda, conformada por el pianista y director musical Rony, Constanza en el violín, Josué en la batería y Adrián en la guitarra eléctrica. Hubo sinergia y complicidad con cada uno de ellos, quienes también vestían de negro.

Siguió desglosando y alternando las canciones viejas con las más recientes. El escenario se tiñó del color del amor y empezó a cantar “Yo me enamoré”, lanzada en 2016 y volvió al 2021 cantando la única canción que contradice su último álbum, “no escribo más canciones”.

Un “te amo Covi” con voz masculina desde el público, causó la ovación de la gente. El mismo fue correspondido inmediatamente por la artista quien contestó diciendo “yo también los amo a ustedes. Estoy muy bien, estoy contenta. Tenía muchas ganas de verlos, estar con ustedes, escuchar sus voces y desafines”.

Volvió al más reciente álbum y cantó “Te echo de menos”. Se atenuaron las luces en el escenario, que se volvió más íntimo y romántico. Siguió diciendo “Cuantas cosas bonitas se pueden decir en un minuto treinta”. Y ahí cantó esa canción “1:30”.

Otras canciones especiales formaron parte del repertorio, como “Vida”, una de las favoritas de su autora, “Dile que me quieres”, “Ojalá”, “Contigo porfa”, “Mi Lado del sofá”, “Diciembre 11”,”Me has devuelto”, “No despegues tu boca” y “Nos Jodimos”.

Para interpretar la canción con la que casi todo el público se sintió identificado y una de las favoritas, introdujo diciendo que esta es “la única canción que nunca fue mía sino de todos ustedes” y cantó “soy dominicana”. El escenario se puso blanco, rojo y azul, y como sin merengue no hay tambora, se sumó una a la banda.

Hubo dos momentos de celebración durante el concierto, uno de ellos cuando cambió su atuendo de negro a rojo, usando el traje que vistió para los Latin Grammy. Con esa ropa, que representa el traje de júbilo en alcanzar llegar hasta ahí, cantó una de sus primeras canciones “Soy”, de la Covi de 10 años atrás.

El otro momento fue cuando interpretó “Mi lado del sofá”, una de las más coreadas y en el que le acompañó una lluvia de confeti.

El espectáculo también contó con un homenaje. En una versión bachateada Covi cantó “Bésame suavecito”, canción que dedicó al cantautor santiaguero “Víctor Víctor”. “José Antonio Rodríguez escribió esta canción. Quiero dedicársela a alguien que está en el el cielo tocando las maracas para nososotros. Víctor Víctor”, dijo, antes de poner al público a bailar bachata.

El show habló de amor, desamor y estado emocional a través de cada intervención de la artista. Para introducir su próxima canción, “Casi me muero”, contó un poco sobre el proceso de su creación. “Cuando yo escribí esta canción no sabía que nombre ponerle… con esta canción entendí que estaba estaba haciendo canciones para mi, no para ustedes…para sobrevivir , para respirar para ser la Covi que quería ser y si hay alguien que está pasando por un mal momento le mando un abrazo desde aquí arriba”.

Covi Quintana vistió su mejor voz para esta noche que abre su gira. El concierto fue romántico, íntimo, pero sobre todo sincero. El público pudo disfrutar de una Covi Quintana más madura artísticamente hablando. Una Covi a la que se le notan 10 verdaderos años componiendo canciones desde los más intensos y reales sentimientos.

Mientras se tiraban la típica foto de espaldas al escenario para despedirse el público pedía otra y ella les regaló el estreno de una canción nueva “Una excusa de mierda”.

El público se quedó con hambre de seguir escuchando a Covi. Pudo haber seguido, ya que quedaron por lo menos dos canciones sin corear: “No tenemos nada” y “pegaditos”, aún así, la audiencia quedó satisfecha.