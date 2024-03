Personas ligadas al sector financiero quieren eliminar las leyes de Cine y de Mecenazgo, dos logros históricos que son una referencia en Hispanoamérica

Durante la pasada rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, no hubo referencia alguna a la cultura. Bueno, de pasada, y con mucha razón se refirió a los logros que está teniendo RTVD.



Si algo cohesiona a los dominicanos como identidad, si algo los hace sobresalir mundialmente (no, no es la pelota, que también, pero más son los países que no entienden el juego ni lo practican que los que sí); sino su cultura artística, expresada a través de la música y el cine, aunque también la moda y la identidad tan especial del ser dominicano, expresada a través de las artes.



El presidente Abinader tiene a su favor el apoyo hacia la Ley de Cine, y con ella tiene el apoyo casi unánime (que no hay que ser absolutos) de la familia cinematográfica. Él comprende, debe comprenderlo, que sin artículo 34 (la producción cinematográfica nacional) no hay artículo 39 (la producción cinematográfica internacional). Pero no dijo una palabra sobre esta ley y sus evidentes logros. Incluso uno o dos días después del mayor logro histórico del cine dominicano: el premio Oso de Plata al Mejor director de cine de la Berlinale (tercer festival en importancia en el mundo, detrás de Cannes y Venecia), logrado por Nelson Carlos de los Santos, por “Pepe”.



Pero si hay una ley que es suya, porque suyo es el logro de haber sido aprobada en el Congreso y luego –aunque con dilaciones galapaguenses- su decreto de reglamento, su entrada en vigor, y hasta la entrega de los primeros certificados de interés cultural, es la Ley de Mecenazgo.



Ningún presidente de Latinoamérica tiene a su favor ambas leyes como herramientas de construcción cultural. Y mucho menos que una de ellas haya sido aprobada y echada a andar durante su mandato.



Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección General de Impuestos Internos, parecería que no lo saben. De hecho, fuentes de toda credibilidad dijeron a elCaribe que está sucediendo que cuando productores de cine van a tocar una puerta les informan que les han dicho de esas instancias que “no inviertan, que la Ley de Cine se va en julio”.



Lo mismo ocurre con quienes recibieron sus certificados de Interés Cultural. Nadie conoce sobre la Ley de Mecenazgo ni la entienden. Las fuentes narraron que cuando la ministra de Cultura fue a visitar al ministro de Hacienda para presentarle los números ya aprobados por el Consejo Nacional de Mecenazgo, donde hay un representante de esa institución y otro de la DGII, este habría dicho que él estaba contra esa Ley de Mecenazgo y haría todo lo posible para que no se lleve a cabo.



Grupo Gestor Cultural



Trabajadores de la cultura, creadores y gestores, conforman el Grupo Gestor Cultural. Todos poseen sus certificados, y todos lamentan que hasta ahora sea imposible hacer realidad sus sueños de lograr fondos que les permitan llevar adelante sus proyectos, la mayoría de los cuales están firmemente enraizados con la enseñanza comunitaria a niños y adolescentes de entre 10 y 17 años.



Cada vez que tocan una puerta les dicen que no. Hay instrucciones.



Bohechío Polanco, uno de los líderes del grupo, dice que su proyecto es “sobre las bellas artes enfocadas hacia la comunidad, dirigido a los niños, niños de 7 hasta 100 años, en Los Alcarrizos, con énfasis en el teatro y también el folclor, algo que se ha ido debilitando bastante y que tratamos de rescatar a partir de actividades lúdicas, induciendo hacia la actividad artística. Es algo motivacional y de mentoría para quienes vayan a la escuela”, explicó. “En diciembre terminó un taller de artes plásticas donde tuvimos la presencia de 33 niños, de esos terminaron 29. Vamos a hacer nuestra exposición de trabajos realizados por esos niños”, relató.



Ahora mismo, junto al bailarín e investigador Jorge Mendoza están realizando un taller de danza folclórica y “un poquito de danza clásica” para 40 niños de la zona. Tiene un local físico que es holgado donde puede recibirlos e interactuar con ellos. Esto en ausencia de alguna casa de cultura o semejante.



Para poder realizar el proyecto que presentó le fueron aprobados RD$6 millones 121 mil pesos. Hasta ahora no ha podido levantar ni un solo peso. Puerta que toca, puerta que se le cierra, por órdenes de arriba. Si pudiera realizar el proyecto se beneficiarían 2,000 niños y adolescentes, que no tienen más opciones que el microtráfico, el teto, y todas las deformaciones sociales que todo eso implica. Sería sacar 2,000 niños de las garras de la pobreza y la incultura. “No es que a la gente no le guste el arte, es que no les han dado la oportunidad”, asegura quien ahora solamente puede hacerlo los sábados con dinero propio y dádivas de algunos amigos. “Gente que cree en la necesidad de esto”.



La ausencia de cultura y educación en los barrios marginados recrudece la imposibilidad de salir de la noria de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia y el subdesarrollo.

Miembros del grupo Gestor Cultural RD

Bohechío Polanco forma parte del grupo Gestor Cultural RD, junto a Jorge Mendoza, Tamara Valdez, Rosa Angélica Rodríguez Román, Andrés Mejía, Milian Reyes, Allen Campos Reyes, Manolo Rodríguez Vidal, Soraya Franco, Luis Arturo Gerónimo Vásquez, Xiomara Altagracia García, Ana María Henríquez Herrera y Catherine Mabel Feliz Rosario.



100 fueron los proyectos aprobados.