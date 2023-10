Habla de un homenaje a República Dominicana. Mientras, este jueves canta en La Fiesta con Sergio Vargas

El cantautor puertorriqueño, dueño de una de las mejores voces del panorama interpretativo latinoamericano de todos los tiempos, dio la primicia a elCaribe de que está preparado un disco de Salves. Lo hizo durante un encuentro con la prensa para promover el concierto que ofrecerá este jueves junto a Sergio Vargas en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.



“Estoy preparando, y eso no lo había dicho, es un disco de salves. Que es la que me gusta”, afirmó.

“Porque la salve es un género al que aquí no se le ha dado la protección y el valor. Tengo un grupo de salves muy importante y mayormente con unos mensajes de reencuentro con las raíces. Tanto lo social como lo espiritual. El encuentro de esa sociología que tiene el cantor de salves con la gente… Hay un vínculo espiritual de la salve con la gente, que me gusta”, reconoció.



Una coincidencia



Este jueves 12 de octubre se celebra lo que ocurrió hace más de 500 años. Ese día, pero de 1492 llegaron los conquistadores a América. Se le llama el Día de la Raza, pero él no sabía que se le llamaba así. O no lo recordaba.



Danny Rivera dice que lo del show ese día en el Teatro la Fiesta, junto a Sergio Vargas, es una coincidencia. Pero ahí no hará salve.



“O sea que el Día de la Raza, fue el día que vinieron los individuos de allá, se lo llevaron todo y nos dejaron este lenguaje. Nos ha costado dolor y sangre, pero aquí estamos hablando en el lenguaje de los invasores”, se ríe.



Sobre el show con Sergio



“Me llamó Carlos el productor y como llevo muchos años conociendo a Sergio dije, me gusta, porque no habíamos estado juntos en un escenario hace tiempo. Así que es fácil”, reconoció.



Brindemos por ella es, además del título del show, el de una canción que grabaron a dúo en 1989. “Que nunca sepa el amor que sentimos, / que nunca sepa que estamos perdidos / por ella…”, dice la canción.



“Vamos a hacer cada uno lo suyo, pero en un momento dado queremos dar un brinco y mirar el merengue y sus variaciones”, explica.



“Nunca he grabado un disco de merengue, pero he grabado varios merengues”, rememora.



Cantar las salves



Volviendo a las salves, el intérprete de Yo quiero un pueblo, dice que va “a comenzar el año que viene, con una canción de homenaje que hice a República Dominicana”, de la cual no quiso dar título ni más detalles. “El año que viene hablaremos de eso mucho”, prometió.



Rivera recuerda que lleva 50 años viniendo a República Dominicana, de la cual tiene nacionalidad y donde fue juramentado el 12 de marzo del 2009, director del Parque Nacional Sierra de Bahoruco y padrino de la reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, durante el gobierno de Leonel Fernández.



Su relación con el país la ilustró como “es el otro lado, la otra casa, paso de un cuarto a otro”.



Al ser como es uno de los artistas más caribeños manifestó su entusiasmo de “ser esencialmente antillano. Yo lo disfruto, porque siento en eso de ser antillano, no un ser nada más, sino una filosofía. Una conciencia de estar, de ser, de respetabilidad por eso que soy y que puedo cantar desde aquí, desde el Caribe”.



La necesidad de la poesía



El propio Danny Rivera es poeta. Y se ha caracterizado por promover las artes, la literatura y la música de su nación en otros lugares.



Al hablar sobre la poesía recuerda que ha hecho algunos temas, y ha puesto música a poemas de Palés Matos,



“También llevé a La Habana un trabajo que hice de Miguel Hernández”, recordó el también independentista que alguna vez fue detenido por su militancia.



“Llevo años ya que estoy explorando algunos otros autores, como Alfonso Reyes (poeta mexicano). Y hay varias canciones de él que ya he musicalizado. Y en este tiempo lo uso mucho para explorar en la poesía. Para seguir explorando en la musicalización de la poesía”, manifestó.



“De manera que esta no se agote. Que la poesía vuelva a tener el standing que debe tener siempre”, reflexionó.



En el verano de 2001 se convirtió en noticia internacional, por pasar treinta días en la prisión federal estadounidense de Guaynabo, Puerto Rico, acusado de desobediencia civil por participar de una manifestación que demnadaba el retiro de la Marina Estadounidense de la isla portorriqueña de Vieques. Ese mismo año, el diario que llevó en la cárcel y los poemas que escribió allí fueron publicados en el libro Enamorado de la paz: diario en la cárcel federal.



A los 78 años, Danny Rivera sigue manteniendo la voz prístina de siempre y canta en el mismo tono de hace años, y sube lo que tiene que subir y baja cuando tiene que bajar

Detalles sobre el concierto

Concierto: Brindemos por ella

Artistas: Sergio Vargas y Danny Rivera

Producción Carlos Santos Management

Lugar: Teatro La Fiesta

Hora: 9:00 pm

Día: Jueves 12 de octubre

Venta de Boletas: Uepa Tickets

Precios: Special Gest: RD$9,000; VIP: RD$7,500; General: RD$6,000; Balcón: RD$4,000