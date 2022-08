Email it

Después de mucha especulación, los sujetos de una demanda anónima de 2016 en la que la demandante alega haber sido agredida por su “entonces esposo” en un avión privado han sido revelados como Angelina Jolie y Brad Pitt.

Según un informe de la revista digital Puck, hace varios años, Angelina Jolie le dijo a un agente del FBI que Brad Pitt “la agredió física y verbalmente”. Esto habría supuestamente ocurrido contra ella y sus hijos cuando estaban a bordo del avión.

Según las notas del agente en ese momento, Pitt supuestamente llevó a Jolie a la parte trasera del avión, la agarró por los hombros y gritó cosas como: “Estás jodiendo a esta familia”.

Jolie alegó que en el mismo vuelo ocurrió otro altercado físico, lo que le provocó lesiones, incluso en el codo. También dijo que Pitt estaba bebiendo en ese momento y le había echado cerveza arriba. El equipo de Pitt ha negado todas las acusaciones.

Luego, el agente especial se reunió con el fiscal federal adjunto y concluyó que no presentarían cargos penales, lo que provocó que Jolie presentara de forma anónima una demanda bajo la Ley de Libertad de Información contra el FBI para obtener documentos relacionados con la investigación federal contra Pitt. Que a Jolie se le concediera permiso para presentar un caso contra el FBI de forma anónima fue una «decisión intrigante» que llamó la atención en Washington D.C., según Puck, referido por la revista Variety.

Ya en el interior del aeropuerto, después del rifirrafe (Fuente externa)

Según la denuncia de Jolie, que fue enmendada en agosto, “la Sra. Doe ha estado buscando la información retenida durante [varios] años en un esfuerzo por garantizar que sus hijos reciban… atención calificada y… asesoramiento para abordar el daño sufrido… La información retenida por el Departamento de Justicia y el FBI contiene evidencia del daño. La negación persistente de esa información a la Sra. Doe… una víctima del asalto ella misma ha obstaculizado, y continúa obstaculizando, sus esfuerzos para obtener para sus hijos la atención médica y el cuidado continuo necesarios, y ha dañado aún más a los niños en el derecho de familia. sistema.»

Según los informes, en 2016, Brad Pitt estaba siendo investigado por abuso infantil tanto por el FBI como por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles después de que ocurriera un incidente en el avión privado de su familia. Pitt supuestamente tuvo contacto físico con su hijo, Maddox, después de que el entonces joven de 15 años interviniera en una pelea entre Brad Pitt y Angelina Jolie.

El equipo de Pitt negó que haya lastimado a su hijo y emitió la siguiente declaración a People: “Él es enfático en que no llegó al nivel de abuso físico, que nadie resultó dañado físicamente. No golpeó a su hijo en la cara de ninguna manera. Él no hizo eso; él es enfático en eso. Le puso las manos encima, sí, porque el enfrentamiento se estaba descontrolando”.

Poco después del incidente, la pareja de celebridades se divorció y Pitt dejó de beber públicamente. No se han presentado cargos contra Pitt.