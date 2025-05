La última de las intervenciones en el día de Conferencias Educativas fue una conversación con Farruko, un hombre espiritual, cada vez más profundo, más sabio.



“Uno tiene que pasar por un desierto donde te rompes tú mismo. Está el éxito de tu bienestar, que estés bien por dentro, de salud, emocional y finitamente, y el otro del tío que sigue escalando que logró esto y logró aquello. Y no puedes tener logro afuera si no tienes el de adentro. Y en mí fue un ‘cantazo’ que me di… Cuando el éxito de Pepas yo tenía éxito, pero no adentro… Me olvidé de mí. Esa canción se me fue por encima”, dijo Farruko en el diálogo en Heat Latin Music Awards.



Desde la mañana hasta la noche se realizaron varias exposiciones, la primera, a las 9:00 de la mañana sobre el muy exitoso Medellín Music Las: de emergente a legado. En este panel participaron Ricardo Jaramillo Vélez, secretario de la Juventud de la Alcaldía; el productor musical Santiago Ortega García “SOG” y la talentosa cantautora Natho Ramírez.



El segundo fue dedicado a la Protección de los Derechos de Autor y Desafíos en la distribución, el especialista en derechos de autor Mauricio Velásquez; el abogado de propiedad intelectual Daniel Correa Hernández; y el productor Alejandro Hernández.



Sobre las redes sociales y el nuevo marketing tradicional, analizados por Lina Cáceres, CEO de Latin Word Digital; Marko y las colombianas Calle y Poche, creadoras de contenido de redes.



La música popular, tradición, transformación y futura, fue expuesta por Arelys Genao, la mexicana Majo Aguilar y Jessi Uribe, todos cantantes.



La penúltima Workshop Billboard: Ingrid Fajardo, Jessica Rolz y Leila Cobo.



Qeuizá las más aplaudidas fue Protagonistas de la Transformación, con Diana Montes, fundadora y directora de Heat Latin Music Awards, la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín María Fernando Galeano; la vicepresidenta de Sony Latin Iberia Regional Office María Fernández y Leila Cobo.