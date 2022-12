Email it

El cantautor uruguayo Jorge Drexler vuelve a República Dominicana con su gira “Tinta y tiempo”. Se presentará en la Sala carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito el 25 de febrero del 2023.



“Clavo mi remo en el agua / llevo tu remo en el mío. / Creo que he visto una luz / Al otro lado del río”, dice la canción más conocida de Jorge Drexler, por la cual obtuvo un Oscar a la mejor canción original en 2005. La estatuilla la recibió de manos de Prince. Desde las butacas sonreían complacidos Antonio Banderas (que daba gracias a Dios) y Carlos Santana.



El momento, generado por una bella canción, no estuvo exento de polémica.



La Academia de Cine de Hollywood consideró que el cantautor no era ‘lo suficientemente famoso’ para interpretar el tema ganador ‘Al otro lado del río’. Pero Jorge dijo su discurso de agradecimiento con las dos primeras estrofas de su canción. Al recibir la estatuilla le hizo una reverencia a Prince.



“No ha sido un acto de venganza. Yo sólo quería cantar mi canción”, dijo después el músico uruguayo nacido en 1962, que interpretó apenas 22 segundos de ‘Al otro lado del río’.



Probablemente para el autor de Todo se transforma, ese momento hubiese sido muy diferente en este 2022.



Lo bueno es que, al fin, Jorge Drexler vuelve a República Dominicana. La otra vez que vino, ¿dónde estábamos?



Sépase que vuelve uno de los más importantes cantautores latinoamericanos. La trama del desenlace, Nominao, Asilo, Horas, Movimiento, Los transeúntes, son algunos de sus éxitos.



Radicado hace unos años en España, se metió más adentro de la décima, gracias al poeta cubano Alexis Díaz Pimienta, que compartió ese secreto, cervezas de por medio.



La cuestión es que a Jorge Drexler lo trae acá a Santo Domingo Pop la empresa productora de Nono Rodríguez.



El álbum que da título a la gira le ha ganado cinco Latin Grammy este año (de 9 nominaciones) acumulándole 13 estatuillas en general. Los premios de este año corresponden a las categorías “Mejor arreglo” (“El plan maestro”), “Mejor canción alternativa” (“El día que estrenaste el mundo”), “Grabación del año” y “Canción del año” (“Tocarte”); “Mejor álbum cantautor”, “Mejor canción pop” (“La guerrilla de la Concordia”), y por “Vento sardo”, tema en que colaboró con la brasileña Marisa Monte, “Mejor canción en lengua portuguesa”.



Entre sus reconocimientos hay un Premio Goya (2011) y una Biznaga de Plata, entre otros.

Boletas en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo.

Repertorio del concierto, sujeto a variaciones

El Plan Maestro (grabada a dúo Jorge Drexler, Rubén Blades.); Deseo; Corazón Impar; Cinturón Blanco; Me haces bien; Fusión; Bendito desconcierto (feat. Martín Buscaglia); Inoportuna; Era de amar. Oh, Algoritmo; Salvapantallas; Asilo (feat. Mon Laferte); Tinta y tiempo; El día que estrenaste el mundo; Duermevela; Movimiento; Tocarte; Telefonía; Silencio; La Guerrilla de la Concordia; La luna de Rasqui; Todo se transforma y Amor al arte.