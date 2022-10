Escenario 360, el escenario natural del Festival Internacional del Humor, creado por Joaquín Geara, vuelve los días 4 y 5 de noviembre.



Este año tomarán parte del festival Iván Camejo, desde Cuba, Begoña Guillen, desde España, Jonathan Gato, desde Colombia y Francisco Pinoargotti, desde Ecuador.



Por primera vez tres dominicanos y no uno como ha sucedido antes, intervendfrán en este evento. Ellos son Fernando Pucheu, Ariel Santana y Juan Carlos Pichardo Jr. “El encuentro será el próximo viernes 4 y sábado 5 de noviembre a las 8:30PM en el mejor ambiente, del exclusivo salón de eventos Escenario 360”, señaló Joaquín Geara, propietario de Escenario 360.



Begoña Guillén es una actriz y comediante, guionista y conductora española que durante años ha formado parte del reducido número de mujeres comediantes de Central Comedy España.



Jonathan Gato es el único comediante-malabarista de Colombia. Ha dedicado la mayor parte de su vida artística a la cuentería y la comedia. Cuenta con apariciones en programas locales de stand up comedy como “Los comediantes de la Noches” e internacionales como Drunk History e invasión Colombiana de Stand up, ambos del canal #1 de humor en el mundo Comedy central. Elegido el mejor Host de comedia de su país y a su vez, host del programa Shots TNT, para el canal internacional TNT.



Iván Camejo es un comediante, escritor y humorista cubano que reside en Miami desde hace 10 años. Ha escrito varios shows de televisión como “El Happy Hour” y TN3 de Americateve canal 41. Miembro del espacio Viva la comedia de Stand Up latino en Miami Improv Comedy Club.



El ecuatoriano Francisco Pinoargotti es músico, comediante, actor, imitador y presentador de televisión. Su inigualable estilo controversial, polémico, curioso, crítico, atrevido , inquieto e irreverente definen a este humorista que es conocido en el medio artístico como “El Showman del Ecuador”.



El dominicano Fernando Pucheu hace stand-up comedy, es actor, productor y comediante, comenzó con “La Guagua”.



Ariel Santana es humorista, empezó también con “La Guagua”. En el año 2019 comienza en la radio junto a Josell Hernández y Elvis de Jesús (El Nagüero) en the Morning show en la emisora Power 103. Es guionista del programa de sátira política “El Antinoti”.



Juan Carlos Pichardo Jr. famoso humorista, actor, presentador y locutor dominicano, actualmente tiene su programa radial, “El gusto de las 12” que se trasmite por la Rocka 91.7. Con su inigualable estilo ofrece shows delirantes donde combina el sketch con la parodia y la imitación.



Para más información, llamar al (829) 953-0360 y ventas en Tix.do.