Michel el Buenón recibe el anhelado Congo de Oro. Chichí Peralta vuelve a sonar después de casi una década de silencio musical. Marcel Piel Morena, de gira.



El salsero dominicano Michel el Buenón dijo a elCaribe que fue premiado el domingo pasado con el Congo de Oro, el premio más anhelado de los Carnavales de Barranquilla, Colombia, los segundo mejores de Latinoamérica después de los de Río de Janeiro (en Brasil), que además es el mejor del mundo.



Marcel Piel Morena ha estado de gira con presentaciones el viernes 9 de febrero en la Noche de Carnaval del Hotel Windsor Barranquilla. El sábado 10 de febrero actuó en la primera hora del Desfile Nacional de Carnaval. El domingo 11 estuvo en la primera hora de Carnavaleando en Magdalena. El lunes 12 se presentó en la segunda hora del Maratón Carnavalero realizaado en el Hipódromo de Soledad y el pasado martes 13 en el Martes de carnaval de Las Vegas, Barranquilla.



Chichí Peralta regresó



Una nota de prensa da cuenta de que Chichi Peralta se presentó en el Carnaval de Barranquilla, esto no puede pasar por alto, porque parecería el regreso del músico dominicano a la música secular.



Chichí ha estado desde hace más de una década inmerso en el mundo cristiano, y entregado a la producción. Tanto así que en República Dominicana no se celebró el 25 aniversario de su agrupación musical.



Peralta ha regresado, pues, ante más de 25,000 personas, en la explanada de Puerta de Oro, junto a su agrupación “Son Familia”.



El evento, denominado Carnavalón Barranquilla 2024 y presentado por On High Colombia, sirvió de marco para que Chichi Peralta celebrara sus 26 años de carrera artística. El músico dominicano, reconocido por su contribución al género “World Latin Music”, recordó sus inicios en Barranquilla y la influencia que esta región tuvo en su carrera.



“Colombia siempre ha sido un lugar especial para mí, es como mi segunda casa. El cariño y la energía que recibo de los colombianos siempre ha sido muy apreciada por nosotros y es incomparable. Feliz y contento de poder celebrar la música con mi gente de Barranquilla” expresó el artista según la nota. Su repertorio incluyó éxitos como “Amor narcótico”, “La ciguapa”, “Procura”, “La Negra bella”, y “La zalamera”, que han dejado huella en distintas generaciones.



Según la nota en esa misma tarima del carnaval de Barranquilla actuaron los puertorriqueños Tito Puente, Tito El Bambino y Víctor Manuelle.

Carnaval más prestigioso de todo el Caribe

El Carnaval de Barranquilla es la única celebración del Gran Caribe declarada Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.



El Congo de Oro se ha establecido a través de la historia del Carnaval de Barranquilla como el máximo trofeo que se otorga, y es por lo tanto el más alto honor dentro de esta fiesta. El premio abarca diferentes tipos de categorías.