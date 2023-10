El artista mexicano regresa a República Dominicana, fiel a un público que lo ha seguido desde su primer éxito

Enmanuel es mucho más que esas canciones con las cuales ha conquistado millones de corazones en toda Iberoamérica.



Es un ser humano sensible, preocupado por el mundo, por la gente, por la justicia social, pero sobre todo por hacer el bien que le llega de su profunda convicción de creyente en Dios.



Tiene fama de ser no solo buen artista, sino buen esposo, buen padre, buen amigo, en fin, un buen ser humano, preocupado por el planeta.



Su primer gran éxito internacional, con el cual alcanzó niveles de gran estrella fue en 1980, e incluyó canciones que siguen siendo himnos al amor y el desamor: Insoportablemente bella, El día que puedas, Quiero dormir cansado, Todo se derrumbó dentro de mí, Esa triste guitarra, Este terco corazón, Tengo mucho que aprender de ti, todas de la autoría de Manuel Alejandro, el Cervantes de la música romántica en idioma español.



De entonces a acá ha llovido con entusiasmo, y Emmanuel no ha perdido público, ni voz, ni gracia. El pasado 13 de octubre presentó su tour en Aguascalientes y el 17 en Tlaxcala (ambas ciudades de México) y después del concierto en la capital dominicana, la próxima fecha será en Los Ángeles (Estados Unidos), el 2 de diciembre.



Ha reconocido que cuando niño “lo que quería era cantar. No me imaginaba un mundo de artistas. Mi madre era artista. Fue una mujer muy linda; nació en Cádiz , Andalucía, España. Y fue una tonadillera muy importante durante un tiempo muy corto. Porque se casó y se le acabó la carrera. Yo jugaba a cantar y cantaba en la escuela, y me sacaban porque no estaba atendiendo. Y pasó el tiempo y lo que quise ser fue torero. Y fui torero. No tomé la alternativa, pero fui novillero. Esto fue porque mi padre era torero. pero él no quería que fuera torero nadie en casa, porque es muy peligroso”, recordó en una entrevista realizada en El Show del Mediodía.



Aquel niño y aquel torero, se convirtieron en uno de los artistas mexicanos más admirados en Iberoamérica. Este sábado lo demostrará, una vez más, en el principal escenario dominicano.

Detalles del show

Concierto: Emmanuel Live, All The Hits

Artista: Emmanuel

Producción: César Suárez Jr.

Fecha: Sábado, 21 de octubre

Hora: 8:30 pm

Lugar: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Venta de boletas: Uepa Tickets

Precio de las boletas: Foso RD$12,710

Platea (Filas A a la K) RD$10,590

Platea (Filas L a la S) RD$9,005

Platea (Filas T a la BB) RD$7,415

Balcón RD$5,825