La compañía Studio Teatro Wendy Queliz presenta la obra “El amor al otro lado de la pared”, este 7 y 9 de marzo en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao.



La obra, protagonizada por actores con Síndrome de Down y Autismo, Amelia Brea y Sergio Acosta respectivamente, fue presentada 21 , 22 y 23 de febrero en Casa de Teatro, en la capital.



La trama nos sumerge en la vida de dos personajes: una joven emprendedora y un locutor del podcast, quienes desarrollan un vínculo especial a través de la música y la comunicación.



Aunque una pared los separa físicamente, su conexión emocional rompe cualquier límite, convirtiendo su historia en un homenaje al amor verdadero, que no entiende de diferencias ni barreras.



Bajo la dirección de la pedagoga y directora teatral Wendy Queliz, con guión de la dramaturga Sumaya Herrera y producción de Nelson Almánzar, la obra ofrece una mirada sensible y auténtica sobre el amor en sus diversas formas y etapas de la vida con las personas que tengan alguna condición.



Más que una obra, “El Amor al Otro Lado de la Pared” es un llamado a construir una sociedad más inclusiva, recordándonos que todos merecemos amar y ser amados.



La obra cobra vida gracias a un equipo creativo de primer nivel, entre ellos, Wendy Queliz, directora y pionera del teatro inclusivo en RD, Sumaya Herrera dramaturga, Nelson Almánzar en la producción y diseño gráfico, Carolina Gietz en la producción ejecutiva, Fidel López con la escenografía, Christofer Veloz con las coreografías, Isabel Tamayo, maquillaje y estilismo.



