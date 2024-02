La dilatada y ¿definitiva? ausencia del Festival Presidente da qué pensar.

En las redes sociales ha comenzado a viralizarse lo que parecería una campaña de expectativas.

¿Para un concierto? Lo dudo. Para un concierto no se arman expectativas.

Aparecen títulos de canciones como Roxanne, seguramente de The Police. Aquella que dice: «Roxanne / You don’t have to put on the red light / Those days are over / You don’t have to sell your body to the night«.

También La Bilirrubina, obviamente de Juan Luis Guerra. Y A Dios le pido, de Juanes, aparecen en el material junto a Atrévete, que podría referir al famoso tema de Residente.

Distintas sustancias químicas se mezclan: rock, bachata, balada pop, rap.

Si estuviésemos en los 80 y aún los 90, cuando se hacían compilaciones de discos, otro gallo cantaría. Entonces participaban músicos de diferentes géneros y hasta nacionalidades. Sólo era ponerse de acuerdo con los sellos disqueros.

Ahora la música o se mueve por las redes y las plataformas streaming, o no se mueven. Y mientras más individualista, mejor. Y lo otro son las presentaciones en vivo. Conciertos o festivales.

Hay que dudar lo de concierto, toda vez que Juan Luis acaba de presentarse en el Olímpico.

Huele más a festival.

Se desconoce quién ha lanzado la campaña. Ni de dónde proviene.

Solamente esos enigmáticos post donde mencionan títulos de canciones emblemáticas, que llaman la atención.

Ojalá sea un festivalón, que bastante falta que hace.