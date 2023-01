Email it

El nuevo James Bond, de la saga Agente 007, no será Idris Elba, ni mucho menos una mujer, como llegó a debatirse en algún momento.

Se trata sin dudas de una sorpresa. Las listas gigantes de actores británicos que han sonado para el personaje, han sido echadas a un lado.

No se trata ni de un australiano o un norteamericano.

MGM se ha decantado por una opción totalmente diferente. Hay una lista corta, muy corta para james Bond. En ella el de más posibilidades es alguien en quien nadie pensó.

Tenía que ser alguien que se quedara por unos cuantos años. La condición es durabilidad en el papel.

El favorito por buen tiempo admitido incluso por la productora en jefe de la saga Barbara Broccoli fue Idris Elba. La idea de imponer un héroe afrodescendiente era un concepto innovador. Condiciones y solera de más tenía.

Pero necesitaba durabilidad. Y no era el caso de Idris.

Unas declaraciones de Broccoli, aseguraban en su momento que el próximo James Bond debía ser un intérprete joven.

Las películas de Daniel Craig

Las películas de Daniel Craig en el rol de James Bond iniciaron en 2005 con Casino Royale, estrenada en el 2006. Las reacciones fueron tan dispares, que hasta amenazas de muerte recibió.

Por esa primera película recibió 3,4 millones de dólares.

Finalmente Craig duró 16 años, durante los cuales protagonizó también Quantum of Solace, estrenada en el 2008, con la cual ganó 8,9 millones.

Le siguió Skyfall (2012) con un salario de 17 millones. Spectre (2015) le propició 39 millones. Y finalmente No time to die (2021), cuyo monto no se ha determinado.

Con presupuestos dólares de 1,050 millones de dólares, las cinco películas protagonizadas por Craig lograron recaudar más de 3,932 millones de dólares.

El reto del nuevo James Bond

La llegada de un joven galán como nuevo Agente 007, con el fin de quedarse un buen rato, significa también el reto de no bajar esas cantidades, sino producir más.

El mundo de hoy, caracterizado por el Universo Marvel, esa fábrica de miles de millones de dólares, es mucho más competitivo.

Se ha sabido que un británico de tan solo 32 años apareció como el candidato perfecto ante los ojos de los productores de James Bond.

Aaron Tylor-Johnson (Fuente externa)

Se trata de un joven seductor, gracioso y muy inglés. Esas parecen ser parte de sus credenciales. Su nombre es Aaron Taylor-Johnson.

Acabó de filmar Tren Bala con un Brad Pitt y el lanzador de celulares Bad Bunny.

Actuó para Christopher Nolan en Tenet.

En 2023 estrenará Kraven el cazador, con la cual regresa al Universo Cinematográfico de Marvel, la franquicia más taquillera del cine.

Esto lejos de ser bueno para su selección, es probablemente negativo para convertirse en James Bond.

La filtración de su nombre desde Hollywood ha sido por via de un editor de nombre Puck, que bien podría ser falso.

“Los rumores de Aaron Taylor-Johnson son ciertos: se sentó con la productora Barbara Broccoli y la reunión salió bien, según las fuentes», dice.

Pero tiene en contra que está a punto de convertirse en una estrella mucho más grande que James Bond.

«Si el spin-off de Spider-Man de Sony, Kraven the Hunter, o The Fall Guy, de Universal y Ryan Gosling, funciona, Taylor-Johnson podría terminar, irónicamente, demasiado famoso para enfrentarse a Bond”, menciona el texto.

Con esto, puede ser que el actor esté a un paso de firmar con MGM y solo su nivel de fama sea lo que lo aleje.

¿Seguirá en la lista corta o se quedará?