La 66 edición de los premios más importantes del mundo en la música se realizarán el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.



Para quienes quieran seguir uno a uno los premios, deben saber que la mayoría de ellos se entregarán, como es usual, antes en la Gala de los Grammy, que la Academia de la Grabación transmitirá en vivo en el sitio live.GRAMMY.com y en su canal de YouTube, antes de la ceremonia televisada, que comienza a las 8 p.m. de la noche.



La ceremonia se transmitirá en vivo por CBS y Paramount+ a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.



Los suscriptores de Paramount+ con Showtime pueden verla en vivo y bajo demanda. Los suscriptores de Paramount+ Essential no podrán ver la ceremonia hasta el día siguiente.



En República Dominicana como en el resto del Caribe y Latinoamérica, los Grammy serán transmitidos por el canal de cable TNT y por el servicio de streaming HBO Max.



Algunos de los que veremos en escena



“La ceremonia de premiere es el período previo más increíble a la noche más importante de la música”, dijo en un comunicado el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason jr. “Con una increíble alineación de presentadores e intérpretes, revelaremos y celebraremos a los ganadores de más “Más de 80 categorías, que abarcan los diversos géneros y artesanías que han contribuido a un año tan espectacular en la música”.



Entre los presentadores de premios se encuentran Meryl Streep, Lionel Richie, Christina Aguilera, Oprah Winfrey, Lenny Kravitz y Maluma, entre otros.



Trevor Noah será el animador de la noche, por cuarta ocasión.



Entre las presentaciones artísticas se encuentra la legendaria banda U2.



Será la primera actuación de la leyenda folk Joni Mitchell, quien tiene 80 años, en los Grammy, en este siglo. En 2015 sufrió un aneurisma. Ella, quien ha ganado 9 premios Grammy y uno a toda su trayectoria, está nominada con un álbum de folk.



Antes han sido confirmados artistas de la talla de Eilish, nominada a 6 gramófonos; Rodrigo, nominado a seis; Dua Lipa nominada a dos; así como Burna Boy, Luke Combs y Travis Scott. Otra leyenda, Billy Joel, ganador de cinco Grammy y 23 veces nominado, también cantará en la gala.



Tanto Scott como Combs podrían convertirse en ganadores por primera vez; Scott tiene 10 nominaciones en su carrera, mientras que Combs tiene siete. Burna Boy ganó el premio al mejor álbum de música global en 2021 por “Twice As Tall”, también tiene 10 nominaciones en su carrera. También se ha anunciado a SZA.



Entre los latinos nominados se encuentran Karol G, Maluma, Pedro Capó, Raw Alejandro, Peso Pluma, Juanes (por ‘Vida Cotidiana’), Carlos Vives (por ‘Escalona nunca se había grabado así’) y Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por ‘Niche Sinfónico’. Asímismo Fito Páez, Natalia Lafourcade y Pablo Alborán, entre otros.



Por primera vez se han aceptado obras musicales donde haya elementos creados con Inteligencia Artificial, aunque se asegura que no se aceptarán obras creadas por IA

Transmisiones de la alfombra roja

E! transmitirá su programa “Live from the Grammys Carpet”, con una mezcla de cobertura de moda y entrevistas a celebridades.



TNT y HBO Max también tendrán transmisiones del arribo de las estrellas a la ceremonia.



The Associated Press hará una transmisión de tres horas en la alfombra roja con entrevistas e imágenes de moda. Se podrá ver por YouTube, Twitter y el sitio web de The Associated Press.