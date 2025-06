a Fiesta de la Música 2025 es un evento gratuito y abierto al público, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia cultural vibrante y diversa.

Este año, el evento trasciende su escenario principal en Santo Domingo y adquiere una dimensión verdaderamente nacional, con actividades programadas también en Santiago y Las Terrenas, lo que reafirma su vocación de acercar la música a todos los rincones del país.



Como cada año, la Alianza Francesa conjuntamente con la Embajada de Francia, organiza lo que ha devenido en un joven clásico de los eventos musicales que se celebran en la Ciudad Colonial: La Fiesta de la Música.



Hay que recordar que uno de los primeros que respaldó el evento de la música alternativa fue el inolvidable Víctor Víctor, de quien el próximo 16 de julio se cumplen cinco años de su partida, y no estaría mal hacerle un recordatorio, entre tanta música. Quizás alguien lo recuerde.



Como siempre, el evento contará con la participación de talentos del país y otros que vienen de afuera, sobre todo relacionados con el mundo francófono.



Si bien la música alternativa dominicana ha tenido en La Fiesta de la Música su mejor plataforma, no es menos cierto que, además de esta celebración, se presentan expresiones folklóricas y algunos exponentes de lo mejor de la música cubana, además del hip hop como parte del festival.



En la filosofía del evento se encuentra como piedra angular que todos los músicos son invitados a tocar voluntariamente y todas las interpretaciones son gratuitas para el público.



El festival tiene la intención de transformar o abrir excepcionalmente algunos lugares que tradicionalmente no serían utilizados como sedes musicales, por ejemplo: museos, hospitales, edificios públicos, lo cual, a decir verdad, no se cumple del todo.



Programa



Los artistas que participarán en esta versión son el cantautor dominicano que fusiona ritmos tradicionales del Caribe con géneros contemporáneos y es tal vez el músico alternativo más interesante: Richi Oriach.



Concón Quemao, una banda que mezcla ritmos dominicanos como el palo y el gagá con punk y rock.



Xiomara Fortuna y Queen Koumb (Gabón): dos potencias de la música afrodescendiente que protagonizarán una residencia artística inédita, generando un verdadero diálogo intercultural entre África y el Caribe. DJ Wakanda (Guyana Francesa): DJ y productora con un estilo afro-house influenciado por percusiones amerindias y criollas.



Fusión Tempo París: conjunto de músicos que fusionan swing manouche y jazz con influencias latinas y caribeñas.



ISSADE: artista ganadora del proyecto Isla Sonora, quien se presentará junto a otros talentos emergentes seleccionados a través de esta plataforma.



Isla Sonora



Una de las novedades de esta edición es la consolidación del proyecto Isla Sonora, una iniciativa de la Alianza Francesa con el apoyo de la Embajada de Francia, RFI y Le Petit Bistrot. Desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025 se han realizado encuentros musicales gratuitos en Santo Domingo, Santiago y Las Terrenas, promoviendo el descubrimiento de artistas dominicanos emergentes.

Una historia de más de dos décadas

La Fiesta de la Música, también conocida como Fête de la Musique, fue creada en Francia en 1982 por iniciativa de Jack Lang, entonces ministro de Cultura, y Maurice Fleuret, director de Música y Danza. El objetivo principal es que la música sea accesible a todos, y se celebra con conciertos gratuitos en diversos lugares públicos.



La Fiesta de la Música es un festival internacional que se celebra cada 21 de junio en más de 120 países. En República Dominicana, su organización está a cargo de la Alianza Francesa, asociación sin fines de lucro dedicada a la enseñanza del idioma francés y la promoción cultural.



En 2024, se presentaron artistas locales como Toque Profundo, La Marimba, Josean Jacobo, Batey Cero y Celestino. Desde Francia, la banda Funky Noxy, liderada por el pionero del hip-hop Sidney Duteil, que fusiona funk, clásica, jazz y rock. Además, el grupo Zion B-Boys, procedente de Martinica, presentó sus espectaculares rutinas de breakdance, que destacan su compromiso con la difusión de la cultura hip-hop junto a bailarines de la Federación Dominicana de hip hop.