La salida a escena de Fefita La Grande en el escenario del Gran Arena del Cibao, en el espectáculo “Fin de la Historia”, de Luis Segura, fue uno de los acontecimientos más lucidos de la puesta en escena.



Mick Jagger, el cantante líder de Rolling Stones, que ya es bisabuelo y padre de un niño de seis años, acaba de cumplir 80 y lo celebró rockeando en familia. Su compañero de banda Keith Richards, anda por los 79.



La cubana Omara Portuondo, con 92, se encuentra de gira. Hace cinco noches se presentó en México. Este año se ha presentado en la India, Bulgaria, Rumanía, España, Portugal e Italia. Aún le esperan 12 conciertos más hasta el 11 de noviembre, la mayoría en Estados Unidos.



Willie Nelson, otro cantante norteamericano, celebró su cumpleaños 90 en abril pasado, con dos presentaciones en el Hollywood Bowl, parte de su gira Long Story Short: Willie Nelson 90.



El brasileño Gilberto Gil, con 82 años, sigue de gira y se acaba de presentar en el Teatro real de Madrid el pasado 29 de julio.



Como si fuera poco, vigentes y juveniles siguen los Beatles Paul McCartney (81 años) y Ringo Starr (83 años). De hecho Ringop celebró su cumpleaños con su tradicional evento Peace and Love en Los Ángeles, donde reside. Acaba de completar una gira de 22 conciertos con la All Starr Band. Mientras tanto Paul trabaja actualmente en un nuevo podcast titulado “McCartney. A Life In Lirics”, donde habla de sus memorias.



El 7 de junio pasado se presentó en las Noches del Botánico, en Madrid, a los 82 años, su majestad crepuscular Bob Dylan, con un concierto de 105 minutos donde no interpretó ningún tema conocido, prohibió los celulares, no invitó a la prensa, y apenas balbuceó par de veces la palabra “gracias”… Y sin embargo, se mueve.



La inmensa Fefita



La Vieja Fefa como le dicen cariñosamente sus fans, dio clases de frescura juvenil durante su presentación el pasado sábado en el show de despedida de Luis Segura.



La artista típica de mayor trascendencia parecía una rockera, no solo en como iba vestida, sino hasta en el modo de hacerse del micrófono, el estilo en el estar en escena, su maravilloso desparpajo kitsch y naiff.



De vivir en otro país, Fefita la Grande andaría de gira por medio mundo. Pero como Dios manda, presentándose con puesta en escena bien montada, la promoción que merece, y un caché acorde con su estatura artística.



Por eso se hace necesario cambiar el chip de las industrias naranjas y centrarse en vender el mejor producto cultural dominicano: la música.

Otros artistas longevos y activos en el mundo

El salsero panameño Rubén Blades, con 75 años, sigue activo. El boricua Andy Montañez, hijo de doña Celina (103 años) tiene 81 y se presentará el 4 de agosto en Medellín. Hay científicos que hablan de que “el beneficio principal de la música está relacionado con mejor calidad de vida y con el bienestar subjetivo de los adultos mayores, además de estimular la memoria, la atención y mejora la coordinación corporal”, entre otros.