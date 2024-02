La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que tradicionalmente se ha realizado a partir del Día Internacional del Libro, ha cambiado de fechas. Si bien fue en noviembre en el 2023, han decidido hacerla en noviembre de 2024, según fuentes cercanas a su organización.



La Feria Internacional del Libro se realizaba con 80 millones de pesos de manera normal. Sesenta de ellos eran aportados por el presupuesto estatal y 20 se buscaban con el sector privado. Durante la campaña anterior mucho que se criticó al partido que estaba en el poder porque se gastaban 80 millones en la feria.



En más de una ocasión, desde estas páginas hemos escrito solicitando que se transparente la cantidad de dinero utlizado en la pasada Feria Internacional del Libro, porque según malas lenguas esa cantidad habría llegado a más de 400 millones de pesos. Aunque a fuer de honestos, no creemos en semejante patraña. Pensamos que solo llegó hasta unos 380 millones. Pero eso es especulación.



Bueno, según dicen solo el Pabellón de Tecnología habría costado 43 millones de pesos. Cada Pabellón además habría costado un milllón de pesos diarios.



Es verdad que la feria se veía más limpia, porque había pabellones nuevos que quedaron ahí en espera -se suponía- de la próxima feria del libtro que sería en abril. De hecho el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y siempre la feria comenzaba ese día.



Según fuentes – que quiera Dios la Ley DNI no me obligue a divulgar- hay rumor de que lo van a dedicar a todo El Caribe. Cosa que ya fue hecho en tiempos de Lantigua.



Categoría especial



En la Ley del Libro se le da una categoría especial conforme se insertaron los derechos culturales en la Constitución del 2010.



Alguna vez por paso de un meteoro en tiempos de Balaguer, la feria se hizo en noviembre.



Realmente no hay una razón de suspenderla por motivos electorales; de hecho nunca antes se suspendió por procesos electorales. Siempre Balaguer daba los chelitos para la feria, menos en el 96 que no hubo feria del libro, porque a Balaguer no le interesó ya que no volvería al poder.



La feria del libro se volvió a realizar al año siguiente, en 1997, cuando ganó Leonel Fernández.



Era Carlos Dore quien notó que cada vez que se realizaba la feria, las encuestan subían en respaldo al anterior partido.



De hecho uno de los logros, entonces, fue aquella Ley del Libro, que ha caído en letra muerta.

Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas

La ley establece la creación de un Consejo Intersectorial para la Política del Libro, la Lectura y las Bibliotecas. No existe. Establece la creación de un sistema de bibliotecas que no existe. Para ello, en el presupuesto de toda obra pública que contraten las entidades estatales, cuyo valor total, incluidos impuestos sea, igualo superior a mil (1,000) salarios mínimos mensuales debe incluirse un porcentaje del 0.5 % del presupuesto. Que no se ha hecho.