El reconocimiento que le hace el festival de cine más importante del mundo, a sus 80 años, ocurre antes de proyectar su última experiencia con el rol que le dio fama mundial: Indiana Jones.



Harrison Ford acaba de recibir una de las sorpresas más bonitas e inesperadas de su carrera cinematográfica: una Palma de oro honorífica.



Esto ha ocurrido a los 80 años del actor, justo antes de proyectarse el último filme de su vida como Indiana Jones.



La proyección de ‘Indiana Jones y el dial del destino’ fue el marco preciso para reconocer al veterano actor que no parece tener la edad que tiene.



“Estoy profundamente emocionado por esta distinción”, dijo Harrison Ford, ante la inesperada Palma de Oro.



El legendario actor no pudo contener las lágrimas de emoción y subió al escenario a agradecer el homenaje.



“Gracias, gracias, estoy muy emocionado. Estoy muy conmovido por esto. Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar por delante de tus ojos, y yo acabo de ver la mía; una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida. Mi vida ha sido posible por mi amada esposa, que ha apoyado mi pasión y mis sueños y estoy agradecido. Y, ya sabéis, os quiero también gracias”.



Ford, con un impecable y clásico tuxedo, había pasado par de veces por la alfombra roja, una de la mano de su esposa, la también actriz Calista Flockhart, y la segunda con el equipo de Indiana Jones y el dial del destino.



Luego ante un teatro puesto de pie y ovacionante, Thierry Fremaux levantó el brazo de Ford como el boxeador que gana la pelea, y anunció el premio.



En cuanto a la película, “la crítica la ha recibido con mucho escepticismo, destacando que es un blockbuster carente de alma, con un guion flojo y un exceso de secuencias a cada cual más absurda”, dice la edición digital Vandal en el periódico El Español. Mientras Rottentomatoes le da un 43% de tomates.