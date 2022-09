Email it

Sergio Vargas 35 aniversario



Sergio Vargas iniciará la celebración de sus 35 años de exitosa carrera artística los días 9 y 10 de septiembre con dos conciertos. Será una celebración a la altura de Sergio, pero también del público amante de su música. El evento cuenta con la producción artística de René Brea, quien indicó que este show repasará la historia musical del conocido “Negrito de Villa”, quien dedica este concierto a su pueblo natal y celebrará en esta ocasión más de tres décadas con su orquesta.

Lugar: Teatro la fiesta Hotel Jaragua y Anfiteatro Juan Lockward P. Plata

Hora: 9:00 pm

Fechas: 9 y 10 de septiembre

Precio: desde RD$4,000 hasta 7,000

Bodies

Llega a República Dominicana la más impresionante y completa muestra de órganos, torsos y cuerpos enteros. El carácter de la exposición es 100% educativo. Además de los guías profesionales médicos, la exhibición cuenta con 5 guías virtuales que, a través de pantallas led, interactúan con los expositores generando una experiencia entretenida y recreativa para los asistentes, tanto niños como adultos.



Lugar: Centro comercial Sambil

Hora: a partir de las 12:00 PM

Fechas: 9, 10, y 11 de septiembre

Precio: RD$300 Niños y RD$400 Adultos

Auro Sónico

Auro Sónico y su banda La Escudería Sónica, visitan Santiago de los Caballeros, con todos sus éxitos y la puesta en escena de la banda más electrizante del país. Un espectéculo caracterizado por ser electrizante y une a los visitantes en un un baile galáctico.

Lugar: Theatron Santiago

Hora: 9:00 PM

Fechas: sábado 10 de septiembre

Precio: RD$500

¡Hazlo Corto!

The Studio e industria fresca se unen para traer un taller introductorio sobre el cortometraje y el vídeo musical con Isabella Bretón y Gabriela Ortega, directora, guionista y actriz Dominicana radicada en EE.UU.

Lugar: The Studio

Hora: 10:00 AM

Fecha: domingo 11 de septiembre

Precio: RD$3,500

Eduardo Santos “El Especial” Función Extra

El Humorista Eduardo Santos hace un recuento de sus mejores rutinas a lo largo de su carrera en su show de Stand Up comedy “Especial”. Un encuentro lleno de humor y risas en el que el comediante hace una sola advertencia para los asistentes, “No apto para personas sensibles”.

Lugar: Comedy Club RD Acropolis Center

Hora: 9:30 PM

Fechas: sábado 10 de septiembre

Precio: RD$1,000

Chilea el Show

Al escenario del Comedy Club en Acrópolis llega “Chillea el Show”, , donde Fernando Picheu, Los Muchachones, Novel Poppys y El Moleno Venezolano estarán haciendo sus más recientes rutinas de stand up comedy y lucharán en una batalla de chistes malos en vivo.

Lugar: Comedy Club Acropolis

Hora: 7:00 PM

Fecha: viernes 9 de septiembre

Precio: RD$800

Starlyn & Lewis: érase una vez en el Comedy

Starlyn Ramérez y Lewis Castillo unen sus rutinas de humor en su show “Erase una vez en el Comedy”, en un encuentro donde los dos comediantes no prometen coherencia pero si mucha risas.

Lugar: Comedy Club Acropolis

Hora: 9:00 PM

Fecha: viernes 9 de septiembre

Precio: RD$999

Yabra “Basado en mentiras reales” 3ra función

Este show habla mucho de las mentiras que uno se dice y las vuelve realidad. El show está basado en las mentiras que nos creemos

Lugar: Comedy Club Acropolis

Hora: 7:00 PM

Fecha: sáabado 10 de septiembre

Precio: RD$800