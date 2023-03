Email it

Premios Oscar



Este domingo se realizará la 95 edición de los Premios Oscar., que tendrán lugar en el Dolby Theatre. La gala será conducida por Jimmy Kimmel.



Entre las películas favoritas se encuentran nominadas ‘Los Fabelman’ de Steven Spielberg y ‘Todo a la vez en todas partes’ de Los Daniels.



Aunque la gran sorpresa en las nominaciones ha sido ‘Sin novedad en el frente’.



Otra con posibilidades es la sueca ‘El triángulo de la tristeza’, de Ruben Otslund.



Para Mejor Actriz protagonista se afianza Cate Blanchett por ‘TÁR’ y se cuela Ana de Armas por ‘Blonde’, mientras entre los nominados a Mejor Actor protagonista Brendan Fraser por ‘The Whale’, Austin Butler por ‘Elvis’ y Colin Farrell por ‘Almas en pena de Inisherin’ pueden ser los que se disputen el premio.

Mejor Película

• ‘Sin novedad en el frente’

• ‘Almas en pena de Inisherin’

• ‘Avatar: El sentido del agua’

• ‘Elvis’

• ‘Todo a la vez en todas partes’

• ‘Los Fabelman’

• ‘TÁR’

• ‘Top Gun Maverick’

• ‘El triángulo de la tristeza’

• ‘Ellas hablan’

Mejor director

• Martin McDonagh por ‘Almas en pena de Inisherin’

• Daniel Kwan y Daniel Scheinert por • ‘Todo a la vez en todas partes’

• Todd Field por ‘TÁR’

• Steven Spielberg por ‘Los Fabelman’

• Ruben Östlund por ‘El triángulo de la tristeza’

Mejor Actriz Protagonista

• Cate Blanchett por ‘TÁR’

• Ana de Armas por ‘Blonde’

• Andrea Riseborough por ‘To Leslie’

• Michelle Yeoh por ‘Todo a la vez en todas partes’

• Michelle Williams, ‘Los Fabelman’

Lugar: Canal TNT

Hora: 8:00 pm GMT 4

Fecha: Domingo, 12 de marzo

Tour entre amigos



Frank Ceara es el armador de este show imperdible, que reúne a Maridalia, Adalgisa, Pavel, Daniel Santa Cruz, Héctor Anibal, Nairoby Duarte, Mariela Mercado, y Los 440: Roger Zayas y Quico Rizek, bajo la dirección musical de Pengbian Sang.



Lugar: Gran Teatro del Cibao

Hora: 8:30 pm

Fecha: 11 de marzo

Precio:• Desde RD$ 3,075 hasta RD$4,975

Lauren Jauregui Live in Concert



The ascendencia cubana, nacida en Miami, Lauren Jauregui fue parte de Fifth Harmony. En 2018 se lanzó en solitario. En 2021 lanzó un EP. Ha hecho colaboraciones con Camila Cabello . Es activista LGBTQI.



Lugar: Hard Rock Café SD

Hora: 10:00 pm

Fecha: Viernes 10 de marzo

Precio: de RD$9,040 a RD$4,520

Anthony Santos en Salcedo

El Mayimbe de la Bachata, Anthony Santos, se presenta este sábado 11 de marzo en Byblos Tapas Bar de Salcedo. El artista hará gozar a su público con temas como Voy pa allá, Incansable, No calles, entre muchas otras. El Mayimbe se caracteriza por llegar entrada la noche a sus fiestas y cantar dos horas o más.



Lugar: Byblos Bar, salcedo

Hora: 10:00 pm

Fecha: sábado, 11 de marzo

Precio: RD$2,000

Todas las canciones de amor



La producción de Juancito Rodríguez y la actuación de la veterana actriz Elvira Taveras, así como del cantautor cubano Celestino Esquerré, presenta a una ama de casa que hablará, desde la aparente simplicidad de su vida cotidiana, de aquellos hechos que se repiten a diario, mientras espera a su hijo y a su pareja que vienen de un largo viaje. La historia de una vida plagada de amor, recuerdos y sueños que se revelan a través de las más hermosas y significativas canciones de amor tocadas y cantadas en vivo. La obra revela una nueva visión, emotiva y humorística, de las relaciones entre padres e hijos en el siglo XXI.

Lugar: Sala Ravelo, TN

Hora: 8:30 pm / 6:30 sáb.

Fecha: 10, 11 y 12 de marzo

Precio: Gratis estudiantes

Las cosas extraordinarias



La producción de Raúl Méndez y actuación de Xiomara Rodríguez, se presentará en el Centro Cultural Banreservas de la cuenta la historia de un niño, quien, tras el primer intento de suicidio de su madre, comienza a redactar una lista de cosas extraordinarias por las que merece la pena vivir. Poco a poco esa lista se impregna de su propia experiencia.

Lugar: Centro Cultural Banreservas

Hora: 8:00 pm /dom 6:30 PM

Fecha: 10, 11 y 12 de marzo

Precio: Gratis estudiantes