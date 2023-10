Masha y el Oso: Rescate en el circo

“Masha y el Oso: Rescate en el circo” es el espectáculo que tendrá lugar este sábado y domingo con tandas dobles, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.



Masha es una niña inquieta, alrededor de la cual y junto a su amigo el Oso, giran las historias que se han convertido en una sensación mundial.



No te pierdas ser parte de esta nueva aventura en la que verás las peripecias de Masha, el oso y sus amigos del bosque.



La historia que se narra en escena habla del verdadero valor de la amistad.



En esta nueva historia los niños conocerán a un nuevo personaje su nombres es Igor. Se trata de un supuesto cazador estrella, que deseoso de encontrar el nuevo talento de su circo decide llevarse a Oso.



La partida de Oso ocurre entre lágrimas y abrazos. Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de la ayuda de los niños para salvar al amigo Oso de los verdaderos planes del malvado Igor.



Muy importante informarles a los padres que el importe de las boletas no tiene devolución. El Teatro Nacional cierra sus puertas puntualmente por lo que el derecho de admisión se pierde si se trata de ingresar después de la hora señalada en las boletas.



Todo usuario debe cumplir con el código de vestimenta para ingresar al teatro.



Este es un evento para todo el público, por tanto todos pagan, según han informado desde la producción local.



Lugar: Sala carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito

Hora: Sáb. 4:30 pm y 7:00 pm / dom. 2:00 pm y 4:30 pm

Fecha: Sábado 7 de octubre y domingo 8 de octubre

Precio: Balcón (fila J a la P) RD$1,125; (fila C a la H) RD$1,375; platea (filas P a la BB) RD$1,750; (filas E a la N) RD$2,250; (filas A a la C) RD$5,000

Terror



Un avión es secuestrado con 164 pasajeros a bordo. Los terroristas amenazan con estrellarse en un estadio con 70.000 personas. Un piloto militar al mando toma una decisión: derribar el avión antes que los terroristas cumplan su amenaza. Ahora enfrenta un juicio donde el público (como Jurado) decide su destino. ¿Héroe o asesino? ¿Culpable o inocente? ¿Cuál es el precio de la vida? ¿Cuál es tu veredicto?



Lugar: Sala ravelo, Teatro Nacional

Hora: 8:30 pm (Vie y Sáb); 6:30 (dom)

Fecha: 6, 7 y 8 de octubre

Precio: RD$1,610

EDANCO



El festival internacional de danza contemporánea llega a su punto final este fin de semana. El viernes se presentan el Ballet Metropolitano de Medellín, el Ballet Nacional Dominicano, Jason Martín, de Canadá y Carlos Ponds, de Inglaterra.



Lugar: Sala manuel rueda Conservatorio

Hora: 8:30 pm

Fecha: Viernes 6 de octubre

Precio: RD$250

EDANCO



El sábado ‘Danza Joven II’ en dos tandas,

Lugar: Sala Manuel Rueda

Hora: 6:30 pm y 8:30 pm

Fecha: sábado 7 octubre

Precio: RD$250

Danza contemporánea

EDANCO

El domingo 8 de octubre, a las 7:00 de la noche., en la Sala Manuel Rueda será el cierre oficial del festival de danza contemporánea Edanco 2023, que dirige Edmundo Poy. El cierre del evento que lleva 18 ediciones incluida la actual, se realizará con la muy destacada bailarina Margarita Roa Vargas, del país invitado, Colombia. La bailarina de danza contemporánea es una de las más prestigiosas artistas de ese arte en Latinoamérica. Suyas son las obras Tierra firme; A y B; Agua, Ninguna idea es mía; La Consagración; Bogotá, cuerpo preparado, entre otras.



Lugar: Sala Manuel rueda

Hora: 7:00 pm

Fecha: domingo, 8 de octubre

Precio: RD$250