La Semana + Corta



La Escuela de Comunicación de PUCMM en su Campus Santo Domingo, cierra su 17ma edición de la Semana Más Corta, que ha promovido los valores de la Cultura del Buen Trato y las buenas relaciones. La clausura y la entrega de premios, es este viernes 15 de marzo, a las 6:00 p.m., en el Auditorio del 2do. piso, Edificio A2, Av. Lincoln, esq Bolívar. El festival ha tenido un árduo programa de proyecciones de los cortos en concurso, talleres y conferencias como la brindada por Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler.

Lugar: PUCMM, Santo Domingo

Hora: 6:00 pm

Fecha: Viernes 15 de marzo

Precio: Por Invitación

Títeres y Objetos



La 6ta edición de la Feria Internacional de Títeres y Objetos (FITO-RD 2024), culminará este domingo 17 de marzo con la puesta en escena de obra “La boda del tío perico o pico sucio”, a las 6:30 p.m., en Nova Teatro, ubicado la calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, Zona Universitaria.



Antes de esta función, dicha obra de la agrupación cubana Teatro Retablos será presentada al público escolar, este viernes 15 de marzo, a las 10:30 a.m., en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes.



De manera paralela, en Chao Teatro Café, ubicado en el cuarto nivel de Ágora Mall se presentará la obra dominicana “Cantares de cigarra”, una pieza que es un homenaje al valor de la vida en armonía con la naturaleza; a la vez que es alabanza a la unidad, la amistad y a la determinación de vencer las adversidades.



Este viernes 15 de marzo, a las 10:30 a.m., Teatro Guloya ubicado en la calle Arzobispo Portes No. 205, en la Ciudad Colonial, presentará la obra “Celeste”, de la compañía española Micro y Punto.



La obra “Celeste” volverá a escena el sábado 16 de marzo, a las 6:30 p.m., en Nova Teatro, un espacio que desde hace cuatro décadas está dedicado a promover la cultura teatral en la infancia.

Lugar: Nova Teatro, Chao Teatro, Teatro Guloya

Hora: Varias

Fechas: 15 (vie), 16 (sab), 17 (dom)

Precio: Varios

Ley de Cine



La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) que preside Severo Rivera, y la Dirección General de Cine, realizarán un Panel titulado “Florecimiento de la Industria Audiovisual en RD: explorando el impacto de la Ley de Cine en la República Dominicana”. El panel contará con Marianna Vargas Guriliova (film comissioner RD), el director Archie López, la productora Desirée Reyes, Zumaya Cordero (Caribbean Cinemas), Laura Castellanos (abogada) y Gilberto Morillo (finanzas). Moderador: Alfonso Quiñones



Lugar: Cinemateca dominicana

Hora: 9:30 am

Fecha: Sábado, 16 de marzo

Precio: Entrada por inscripción previa

Mao Valverde



El Súper Mega Turicarnaval que se viene desarrollando en todos los muncipios del país con el soporte del presidente Luis Abinader, la Cerveza Presidente, Coca Cola y A y B Muebles, se presentará este domingo, en el Parque Central de Mao Valverde. En Cartelera: Fernando Villalona, Steffany Constanza, Angel Dior y Narciso El Pavaroti.



ugar: Parque Central Mao Valverde

Hora: 6:00 pm

FechaS: domingo 17 de marzo

Precio: Gratis



Dajabón



También el domingo, en el Parque Juan Luis Franco Bidó de Dajabón, se presentan Kinito Méndez, La Barbie del Acordeón, Carlitos Way y Marcel.

Lugar: Parque Juan Luis Franco Bidó

Hora: 6:00 pm

fechaS: Domingo 17 de marzo

Precio: Gratis

Villa Vásquez

La cartelera del Turicarnaval de Villa Vásquez incluye a Kiko El Presidente, el Premio Soberano Luis Miguel del Amargue, Yamel el Meloso y la novel la Ashely Music.

Lugar: Parque Municipal

hora: 7:00 pm

Fechas: Domingo 17 de marzo

Precio: Gratis