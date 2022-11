Playa Cosón, en las cercanías de Las Terrenas ha sido la última etapa de rodaje de la película La Ternura, del director español Vicente Villanueva, coproducida con Bahía Carey Films.



La nueva película del director de Toc Toc y Sevillanas de Brooklyn, Vicente Villanueva, titulada La Ternura, se basa en el texto teatral del dramaturgo español Alfredo Sanzol quien se ha convertido en uno de los fenómenos teatrales de los últimos años.



El filme es protagonizado por la muy destacada actriz española Emma Suarez (Josefina, La consagración de la primavera), y además por Gonzalo de Castro (La familia perfecta, A Ciegas), Alexandra Jiménez (Bajo terapia, Historias para no contar), Fernando Guallar (El juego de las llaves, Tras la pared), Anna Moliner (Las chicas del cable, Hache) y Carlos Cuevas (Donde caben dos, La piel del tambor),. Ellos son los encargados de dar vida a los náufragos de esta historia llena de enredos, risas y grandes dosis de ternura.



Sobre el trabajo de adaptar el libreto teatral para convertirlo en una película, hecho por el propio Villanueva, señala: “Mi intención no consiste en rodar de forma “clásica” o “convencional” la obra de teatro confiando en las bondades del texto y de los actores, sino convertirla en una película dinámica, visualmente expresiva e interesante, donde la cámara sea un elemento narrativo más, que no sólo “retrate” la acción, sino que interactúe con ella”.



El rodaje ha transcurrido por diversas localizaciones de Las Palmas de Gran Canarias, Madrid y finalmente en playa de Cosón, en Samaná.



La Ternura es una coproducción hispano-dominicana de Priss&Batty, La Ternura la película A.I.E, y Bahía Carey Films S.R.L por parte dominicana; y cuenta con la participación de RTVE y Movistar+.



Universal Pictures International Spain distribuirá la película en España con estreno exclusivo en salas de cine.

Sinopsis de la obra cinematográfica

La Ternura es una divertida comedia romántica que cuenta la historia de una Reina algo maga y sus dos hijas princesas que viajan en la Flota de Indias para casarse en matrimonios convenidos por el Rey.



La Reina Esmeralda odia a los hombres porque siempre han condicionado su vida y le han quitado la libertad, así que no está dispuesta a que sus hijas tengan el mismo destino que ella. Cuando la Flota pasa cerca de una isla que la Reina considera desierta invoca una tempestad que hunde el barco en el que viajan. Su plan es quedarse a vivir en esa isla con sus hijas para no volver a ver un hombre en su vida.



El problema es que eligen una isla en la que desde hace veinte años viven un leñador con sus dos hijos que huyeron allí para no volver a ver una mujer en su vida. En cuanto la Reina y las dos princesas descubren que no están solas, temiendo por su vida, se visten de hombres para protegerse.

Y aquí comienzan las aventuras, los líos, los enamoramientos y las confusiones.