Happy, ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, es la décima exposición del programa Grandes Maestros del Arte Dominicano.



El Centro León de Santiago -cuya sede en la capital se espera con ansias-, ha inaugurado su nueva exposición de artes visuales con obras de uno de los artistas dominicanos más relevantes de nuestra historia contemporánea, que con su trayectoria ha incidido en el paso desde una modernidad tardía hacia la contemporaneidad en los lenguajes y discursos del arte dominicano. La muestra estará acompañada de un programa pedagógico que involucra de manera activa a los visitantes.



Resultado de más de dos años de trabajo con Jorge Pineda, la exposición se compone de dibujos, pinturas, esculturas, instalaciones y una colección de afiches en serigrafía. El público podrá interactuar con 96 obras que abordan la producción del artista desde una perspectiva que incluye lo cronológico, pero no se limita a la linealidad temporal.



Happy, ensayos sobre la obra de Jorge Pineda, propone una experiencia cultural dinámica, alegre, lúdica, pedagógica y provocadora, con el objetivo de generar reflexiones y diálogos acerca de un conjunto de temas relevantes abordados por el artista en su trayectoria, que van desde lo individual a lo colectivo y comunitario.



La muestra, inaugurada el 16 de diciembre de 2022, permanecerá hasta mediados de junio de 2023, en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León. Cuenta con los auspicios de la Fundación Eduardo León Jimenes, Cervecería Nacional Dominicana, Excel y Banco BHD.



Sobre Jorge Pineda



Nacido en Barahona, República Dominicana en el año 1961. Vive y trabaja en Santo Domingo. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha realizado estudios de grabados en xilografía, junto a Belkis Ramírez y Tony Capellán en la UASD, y litografía en el taller de litografías Bordas en París, Francia.



Desde los 80, Pineda ha expuesto en Casa América en Madrid, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), Museo Amparo de Puebla, Wallach Art Gallery de New York, Museum of Latin American Art de Los Ángeles, Fundación Clement en Martinica, Fundación ARS Teorética de San José, Maison de l’Unesco en París, Hunter College Art Gallery en New York, Brooklyn Museum, Queens Museum. Ha participado, además, en las bienales de Venecia, Panamá, Lima, La Habana, Cuenca, Pontevedra, Martinica, y en la Trienal de Osaka.

Colecciones y distinciones

Obras suyas han sido premiadas en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes en los años 1996, 2002 y 2006 y en la Bienal de Artes Plásticas de Santo Domingo en 2003. Su obra gráfica plasmada en afiches ha sido reconocida en importantes certámenes como la Bienal de La Habana (1995), Nouveau Regard Sur Le Caraibes de París (1991), entre otros. Su trabajo ha sido publicado en libros como Jorge Pineda, After all, tomorrow is another day (2014), Trenzando una historia en curso: Arte contemporáneo dominicano en el contexto del Caribe (Centro León, 2014).