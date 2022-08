La cantautora Covi Quintana celebró este sábado 10 años de carrera con la interpretación en vivo de los tres discos que ha lanzado a lo largo de su vida artística, “Imaginación”, “Sin prisa” y “Mañana te escribo otra canción”.



Fue un concierto sincero, íntimo y sentimental, desde el escenario del Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en el que la audiencia pudo recorrer con ella una década de trayectoria. A los que se dieron cita, la artista agradeció por acompañarla en el proceso de crecimiento como cantautora y en la noche del mejor concierto de su vida.



“Muchos de ustedes llegaron a mi vida con “Mañana te escribo otra canción”, otros llegaron con “Sin Pausa, otros llegaron con “Imaginación”, hace 10 años y tengo 10 años, como decimos en buen dominicano “guayando la yuca”, tocando puertas, muchas abiertas, otras cerradas, porque no me convenían y con montones de ventanas. Aprendiendo muchísimo… Gracias por estar aquí esta noche”, dijo durante el concierto, en que cantó un poco más de dos horas.



Subió al escenario bien equipada. Armada con su sombrero, esta vez negro y acorde con su primer vestuario totalmente oscuro y su guitarra rubia, algo morena en los bordes. Una impecable banda, que también hicieron de su parte para que fuera una especial velada, conformada por el pianista y director musical Rony, Constanza en el violín, Josué en la batería y Adrián en la guitarra eléctrica.



Repertorio



No llevó un orden por año de las canciones que iba cantando. Eso es muy Covi, en una de sus canciones lo dice “me aburren las filas, no soy de rutinas”.



Alternando viejas y nuevas, cantó todas las favoritas: “Café de las 8”, “No despegues tu boca”, “Te echo de menos”, “1:30”, “Diciembre 11”, ”Me has devuelto”, “Antes”, y la más vieja de todas, “Soy”. No podía quedar fuera la que identificaba a casi toda la audiencia que se encontraba en el salón “Soy dominicana, la única canción que nunca fue mía, sino de todos ustedes”, dijo Covi antes de que el escenario vistiera los colores de la bandera y alojara una tambora.



Un emotivo homenaje al cantautor Víctor Víctor, puso a Covi a cantar y tocar “Bésame suavecito” en bachata y una lluvia de confeti asombró al público mientras cantaba “Mi lado del sofá’.



En los minutos finales del concierto, el público externó el deseo de seguir consumiendo Covi, cuando la agrupación y la cantautora se tomaban una foto con la audiencia, mientras ellos gritaban “Otra, otra, otra” y ella les regaló el estreno de su nueva canción “Una excusa de mierda”.



Desahogo



Durante el concierto, Covi habló de lo difícil que es avanzar en una industria en la que se tiende a no valorar a los verdaderos artistas. “Lo bonito de esto, es ser un cantautor en un mundo de no cantautores. En un mundo donde ahora todo lo que vale son dos acordes, sin denigrar obviamente toda la música que se está haciendo, porque para los gustos los colores. Pero es muy difícil tener 10 años luchando en una industria de no cantautores… Creo que la música ha evolucionado y me da mucho placer que junto a otros compañeros dominicanos, que adoro y admiro con todo, estar nadando en una corriente a contracorriente prácticamente, siendo cantautor en un mundo de no cantautores”.

Covi Quintana Tour 2022

La artista continuará su gira por Santiago de Los Caballeros este 24 de agosto, para luego partir a ciudades de países como Colombia, Perú, Chile, México, Argentina y España, entre otros escenarios.