La nueva presentación del aclamado espectáculo “Las Chicas del Can: El Reencuentro”, el 21 de febrero, en el Teatro la Fiesta, contará con elementos que enriquecerán aun más la puesta en escena. Uno de ellos será la participación de Juliana O’Neal.



Probablemente Juliana extrañe la razón por la que fue tan popular, que le permitió llegar a ocupar una curul como diputada. Y quizás esté convencida de que en algún momento deba volver a los escenarios. Ante tanto cacharro en la música urbana, su regreso en un futuro sería bien recibido. Aunque seguramente sería bastante cuesta arriba organizar una nueva orquesta, buscar un nuevo director o productor y arrancar de nuevo.



Según una nota de prensa, fue la propia Juliana quien se valió de las redes sociales para airearlo: “Estoy muy contenta. Recibí esta bella propuesta y dije que sí. Si usted fue al espectáculo anterior, tiene que volver, y si no ha ido, vaya, porque el espectáculo viene modificado y usted la va a pasar superbien”, dijo mediante un video colgado.



El evento producido por Tueska, tuvo en su primera versión un elemento negativo que debe mejorar: el vestuario Hay que tener en cuenta las edades y tallas de Las Pioneras (Belkis Concepción, Teresa Domínguez e Isis Rivera), Las Monumentales (Michell Flores, Grissel Báez y Florangel Espinal) y Las Espectaculares (Tueska, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Mabel Peguero). Lo que funciona para unas no funciona para otras.



“Las Chicas del Can: El Reencuentro”, nominado a Premios Soberano como espectáculo del año, tendrá lugar el próximo viernes 21 de febrero, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción general de Miguel del Villar y la organización de Red Management. Las boletas están agotándose rápidamente y se encuentran disponibles a través de www.uepatickets.com.