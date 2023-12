El sábado por la noche, Kiss, una de las bandas más legendarias del rock, cerró la actuación final de su gira de despedida.

«The End of the Road» se ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York.

La alineación actual de la banda son los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer.

A partir de ahora no harán más giras en vivo. Pero sí sus avatares digitales. Después de la transformación, el Kiss virtual se lanzó en una actuación de «God Gave Rock and Roll to You».

La tecnología de vanguardia se utilizó para burlarse de un nuevo capítulo de la banda de rock. Después de 50 años de Kiss, la banda ahora está interesada en una especie de inmortalidad digital.

Los avatares fueron creados por la compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light & Magic. Esto en asociación con Pophouse Entertainment Group, cofundado por Björn Ulvaeus de ABBA.

Las dos compañías se unieron recientemente para el espectáculo «ABBA Voyage» en Londres. En esa ocasión los fanáticos pudieron asistir a un concierto completo de la banda sueca, tal y como lo interpretan sus avatares digitales.

La experiencia continuará, ahora con Kiss.

La banda fue conocida por su maquillaje facial y su extravagante vestuario. Se dió a conocer al público a mediados de los años 1970 gracias a sus actuaciones en directo. Sus presentaciones incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa.