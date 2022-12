El show más nuevo de Nickelodeon viene con los personajes más queridos por los niños dominicanos

Dora la Exploradora, Paw Patrol, Bubble Guppies, Shimmer y Shine, Blaze y sus Monsters Machines, Butterbean Café, Top Wing y otros personajes amados por nuestros niños son los protagonistas de este musical que arriba al escenario más importante del país: el Teatro Nacional Eduardo Brito.



Unos 14 personajes provenientes de distintos espectáculos e historias conocidas por los niños a través de la televisión, podrán ser vistos, admirados y acompañados por quienes los han convertido en leyendas que no habrán de olvidar.



Cuando el empresario Robert Espaillat decidió traer al país este espectáculo pensó en la urgente necesidad de contar con puestas en escena que contribuyan a la unidad de la familia, que pueda ser visto por personas de tres generaciones distintas y que todos lo disfruten.



Se trata de una aventura que compila a su vez muchas aventuras y muchos personajes. Este gran espectáculo único en su contenido, pues lo tiene todo, nunca antes ha sido admirado en el país, según su productor local. “El espectáculo pondrá a cantar, bailar, aplaudir y disfrutar a todo el público en familia”, explicó Espaillat.



“Es maravilloso ver cómo los niños y sus familiares cantan, mientras se transportan a través de la magia del espectáculo a lugares familiares como Bubbletucky y Zahramay Falls. En el show hay apariciones sorpresa en pantalla de más amigos de Nick Jr. Se trata de una celebración interactiva única de Nick Jr. que seguramente emocionará a toda la familia”, aseguró Robert Espaillat sobre el espectáculo que ha recorrido medio mundo y que después de tocar tierra en Puerto Rico, está en República Dominicana.



Desde el 4 de enero de 1988 Nick Jr apareció en bloques de programación y desde el 28 de septiembre de 2009 existe como canal. Millones de niños en el mundo han crecido viendo sus personajes.

Espectáculo ¡Nick Jr Live!

¡Nick Jr en vivo! Move to the Music presenta a los cachorros de la Patrulla Canina Marshall y Rubble, Dora la Exploradora, Molly y Gil de Bubble Guppies, Rod y Penny de Top Wing, Shimmer y Shine, y Blue del nuevo Blue’s Clues & You, juntos en el escenario por primera vez.



La reconocida empresa de eventos familiares BigStarSD y las entradas están disponibles en www.BigStar.com.do, Uepa Tickets, y la boletería del Teatro Nacional.



Fechas: sábado 3 y domingo 4 de diciembre

Hora: Cada día a las 11:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde

Boletas: Balcón J a la Q, RD$1,220

Balcón C a la H, RD$1,490

Platea P a la BB, RD$1,895

Platea E a la N, RD$2,435

Platea A a la C, RD$5,415