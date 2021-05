La Perversa llora por Yomel: “Aunque no podemos estar juntos yo lo quiero”

Asegura que su objetivo era que su expareja aprendiera una lección

Santo Domingo.- Tras la denuncia de supuesto maltrato, la cantante urbana La Perversa, dio una entrevista donde lloró por lo toxica que había sido su relación con Yomel El Meloso y aseguró que aunque ellos no pueden estar juntos, ella aun lo quiere.

Al ser cuestionada por el equipo de Alofoke, expresó que su objetivo era que su expareja aprendiera una lección y valorara la mujer que tenía a su lado.

“Yo lo que quería era que el tuviera cabeza y que supiera que tiene una mujer al lado que lo quiere. Cuando uno tiene demasiada cosa en la cabeza uno comete errores”.

La joven dice sentirse mal por la actitud que han tomado las personas en las redes sociales. “No estoy tan bien en verdad, la gente me tienen como una loca y no lo soy, dicen que soy una mala y no lo soy”, indicó en medio del llanto.

Expresó que nadie sabe lo que ella y Yomel han vivido y que hasta el momento no tiene idea de cómo la infidelidad fue filtrada.

Manifestó que “yo estaba demasiado tranquila, mi relación es demasiado tóxica, por loquera mía y depresión hice lo que hice, pero nunca pensé que llegaría a esta altura”.

La Perversa explicó que no quiere hacerle daño a nadie y que Dios conoce su corazón.

“Yo le dije a Yomel que le iba a dar por donde más le duele”, dijo.

Sostuvo que se arrepiente del beso con Rochy

La artista reveló que ira a donde un especialista para que la ayude e iniciará cursos de etiqueta y protocolo.

Mensaje al Ministerio Publico

Les diré que dejen eso así, que eso era una relación tóxica y que lo suelten.