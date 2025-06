Se trata de la primera producción a ritmo de salsa de algunos de sus merengues emblemáticos.

El álbum compuesto por 10 temas revisitados a ritmo de clave dos por tres (a decir de Juan Formell) fue una idea del trompetista y productor venezolano Iturbides Vílchez.



“Infinito Positivo” cuenta con la distribución de La Oreja Media Group y está disponible en todas las plataformas digitales.



“Ciertamente, la idea es esa, llevar el disco a un espectáculo, a escenarios. Todo el mundo sabe que no somos salseros, somos merengueros. Pero el pleito está echado. Ya hemos recibido llamadas de empresarios interesados en hacer el proyecto. Hace dos semanas estuvimos haciendo promoción por Miami y nos pidieron… Realmente es un desafío para nosotros. No somos salseros. Pero sé que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer bien. Aún no hemos hablado de fechas y eso, pero se está hablando para que suceda”, explicó a elCaribe el compositor René Solís, mánager de la Orquesta Los Hermanos Rosario.



El disco contiene los cortes “Esa morena”, junto a Victor Manuelle; en “La cleptómana” colabora José Alberto El Canario; “Esa muchacha” fue grabada con el Grupo Niche; mientras en “La dueña del swing” les acompañó Gilberto Santa Rosa.



“Bríndame una copa de amor” es el único tema en tiempo de bolero-cha, y su celebración se logró con Johnny Ventura, quizás uno de los mejores arreglos, al estilo de la legendaria Casino de la playa con saxos contraltos y el acabado de los coros a ritmo del chachachá.



Para el “Rompecintura” llamaron a Tito Nieves, y con Michel El Buenón, amigo de los inicios, hicieron “El lápiz”. Rey Ruiz los acompañó en “Siento” y Willy Chirino en “Fin de semana”. Ronald Borjas cantó con ellos en “Morena ven”.



Una propuesta que huele a Grammy Latino.