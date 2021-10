Maffio, el joven de Las Cañitas que hoy es un ejemplo en la música latina

El productor, compositor y cantante urbano ha recibido múltiples reconocimientos en la industria, entre ellos varios Latin Grammy

Para Maffio, los artistas se dividen en dos grupos: los que van a ser leyendas y los que son efímeros. En su caso, su deseo siempre será hacer música que perdure en base a la calidad.

“Quiero hacer música que dentro de 20 años las canciones mías se escuchen... Por ejemplo, como ‘Cristina’, que todavía sigue rompiendo en las discotecas, porque tiene un contexto intelextual”, expresó Carlos Ariel Peralta Mendoza, nombre de pila de este multipremiado productor, compositor y cantante dominicano que ha colaborado para otras figuras de la talla de Akon, Farruko, Nacho, Nicky Jam, Bryant Myers, Chino y Nacho, Fonseca, Gente de Zona, Juan Magán, Fuego, Paulina Rubio, Olga Tañón, Thalia y Elvis Crespo, entre otros.

Maffio creció en Las Cañitas, un empobrecido barrio de la capital dominicana que no fue barrera para que sus deseos de juventud, de ser una estrella en la industria discográfica, se materializaran con el paso del tiempo.

“Vivía en Las Cañitas (...) Es muy difícil porque todo lo que tú veías a tu alrededor era muy negativo, todas las apuestas están en contra tuya. Algunos amiguitos míos están muertos, otros están todavía en La Victoria (nombre de una cárcel de este país caribeño) y hay muchos que siguen en el barrio”, dijo.

Pero este joven artista siempre se enfocó en la música, como fórmula para superarse y sacar a la familia hacia adelante después de la muerte de su padrastro y de su única hermana, cuando ella tenía 23 años. “Cuando mueren mi hermana y mi padrastro, que laboraba como editor en CDN, yo tenía 18 años y no estaba trabajando; me tuve que convertir en un hombre antes de tiempo. Un día, con el dolor de mi alta le dije a mi mamá que me iba a Nueva York, porque nos íbamos a morir de hambre”, recordó en una entrevista con elCaribe.

Lavó platos y baños en EE.UU.

Cuenta que cuando llegó a Estados Unidos tuvo que lavar platos y limpiar baños “y así ahorrar un dinerito para comprar mis equipos” de producción musical.

“Como me salí de la escuela, no me aceptaban en cualquier trabajo”, puntualizó. Pero el destino comenzó a conspirar a su favor cuando, en el 2007, conoció a Boy Wonder (un galardonado productor multi-platino y director general del sello discográfico Chosen Few Emerald Entertainment), quien al principio no quería trabajar con él, ya que no tenía experiencia musical. “Hasta que lo convencieron, porque teníamos una amiga en común, y es cuando produje ‘Mi alma se muere’”, recordó. Esta canción, creada para Fuego, Pitbull y Omega, marcó el debut a nivel profesional de Maffio en la industria discográfica, y luego vinieron “Súper estrellas” (2009), de Fuego y Omega, y “Que buena tú ‘tá”, que básicamente le abrieron la ruta hacia el éxito.

Pero no ha sido un camino fácil. Dice que estar donde está ha sido en base al profesionalismo, responsabilidad, respeto, ser un hombre de palabra y complementar el talento con la ética.

“Las cosas no las conseguí rápido. Me encanta que no fuera así, porque el éxito lo fui obteniendo poco a poquito, chin a chin, y eso es lo que me hace agradecer más, porque sé lo que me ha costado cada etapa, desde abajo hasta donde estoy, y sé cómo se siente estar abajo, por eso no quiero volver ahí otra vez”, sostuvo el ganador de múltiples premios.

“Por eso tengo que mantenerme firme y agradecido siempre con papá Dios”, agregó con una sonrisa.

Defensor de la música dominicana

Uno de sus más grandes orgullos dentro de la música fue demostrarle a la gente que decía que el merengue estaba “muerto”, que se equivocaban.

“Agarré a un colombiano en el 2012, Fonseca, y le hice la canción ‘Eres mi sueño’. ¡Un merengue de un colombiano, con vallenato, cuando todo el mundo decía que el merengue estaba muerto! (...) Tenemos que sentirnos orgullosos de un colombiano haciendo merengue y pegándola. Ese fue mi primer Latin Grammy”, destacó Maffio.

En ese sentido, declaró que “el merengue está muerto para el que no lo hace”.

Entiende que el merengue es un patrimonio de la República Dominicana y del mundo que no pasará de moda.

“La boda”, su nuevo junte urbano

Hace pocos días, Maffio presentó el tema “La boda”, con La Perversa y Yomel “El Meloso”. Esta propuesta llega luego del éxito de “Elma María” que hizo para Darell y Don Miguelo. Ambos sencillos forman parte de su próxima producción discográfica.

Las letras de “La boda” es de la co-autoría de Maffio, Yomel “El Meloso”, La Perversa, Tivi Gunz y Juan Alfredo Díaz. Durante un encuentro con la prensa en la discoteca discoteca The World, también se estrenó del videoclip, grabado en un barrio en Santo Domingo, dirigido por Rodrigo Films.

Muchos productores de música urbana han salido de los estudios para subir a los escenarios con tanto éxito como lo ha logrado Maffio.

Sin embargo, para este artista ha sido como volver a su terreno de origen. Inició su carrera rapeando y escribiendo canciones, pero “por necesidad” asumió como productor, porque no tenía dinero para pagar las grabaciones de sus temas.