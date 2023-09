Los días sábado 7 y domingo 8 de octubre se presentará en la Sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito, el espectáculo para niños “Masha y el Oso: Rescate en el Circo”, de la mano de BigStar RD.



El espectáculo es girado por toda Iberoamérica por la empresa Animaccord. El anuncio del espectáculo de contenido infantil y para toda la familia ha sido correspondido con unas ventas muy generosas.



En esta representación los niños y niñas podrán disfrutar de ver en vivo a sus personajes favoritos, Masha y el Oso, en una nueva aventura, también podrán cantar y bailar junto a ellos.



Pero Masha y el Oso no andan solos. Con ellos sus amigos del bosque. En esta historia también los infantes conocerán a un nuevo personaje de nombre Igor.



Se trata de un supuesto cazador de estrellas, que deseoso de encontrar el nuevo talento de su circo decide llevarse a Oso.



Luego de lágrimas y abrazos, Oso parte hacia un nuevo mundo de aventuras y aplausos. Pero las cosas no son lo que parecen y Masha y sus amigos necesitarán de la ayuda de todos los niños y niñas presentes en el teatro, para salvar a Oso de los verdaderos planes del malvado Igor.



Si algo demuestra este espectáculo lleno de canciones divertidas y de hermosos decorados es que no existe nada mejor en el mundo que la verdadera amistad.



Los boletos de “Masha y el Oso, rescate en el Circo” están disponibles en República Dominicana a través de www.passline.do. También pueden comprarse en la boletería del Teatro Nacional.



Acerca de Masha y el Oso:



“Masha y el Oso” es un fenómeno global, especialmente en América Latina, donde cuentan con millones de fans. Con origen en Rusia, rápidamente se convirtió en uno de los espectáculos infantiles más populares del mundo, siendo traducido a más de 35 idiomas y contabilizando en Youtube más de 25 billones de vistas totales de sus videos. Incluso el Episodio “La Avena de Masha” está dentro del TOP-5 de YouTube de todos los tiempos.