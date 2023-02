La verdadera revelación dominicana es artista de Sony Music y triunfa en Europa y en otros mercados

Ahora vive en el aire, en un avión, de aquí para allá. Pero desde los cuatro años Yendry vive en Turín, Italia, con su madre. Confiesa que no ha podido nunca entrar a ver el Manto de Turín, -con el que supuestamente cubrieron el cuerpo de Jesús después de su sacrificio-, porque siempre está lleno de turistas. Cuando viene al país, se tira sin avisar en casa de sus tíos, en Herrera. “Cada vez que llego a Herrera me siento en casa”, confiesa. Una de sus tías tiene un salón, un tío una barbería. Para ellos sigue siendo la niña querida de la familia. Probablemente no comprendan la importancia de Yendry dentro del panorama internacional. O sí. Ella significa la honestidad musical de una representante de dos tierras con música e historias diferentes, distantes, pero unidas por esa niñita que tanto extrañaba a su madre y por cuya nostalgia se estaba enfermando. Lo canta en “Nena”.



Ahora, dueña de una propuesta cada vez más robusta e interesante dentro de la música dominicana e internacional, ha venido al país medio de incógnito y ha brindado una exclusiva a elCaribe.

¿Qué le ha dado la música italiana que piensa que Ud. aporta a la música latina?

Como sabes crecí en Italia, pero siempre escuchando salsa, merengue, bachata, reggaetón, y también música italiana pop, incluyendo música napolitana, que es un poco más “gitana”, que tienen muchas, muchas, muchas melodías. Pienso que eso me ha influido mucho. Cuando estoy en el estudio me salen de manera natural hacer esas melodías un poco más complicadas, como en “Nena”. Y creo que todo eso llega también de la cultura italiana.



Ahí hay que mencionar a Zucchero, a Jovanotti, Lucio Dalla, Adriano Cellentano, Domenico Modugno, Salvatore Adamo…

Exacto y también a Batiatto, Mina… Yo escuchaba mucho porque mi padre los escuchaba mucho, a Eros Ramazotti, Laura Pausini, Mina. Siempre le he tenido mucho cariño a la música de Mina por su forma de interpretar, ya que muchos temas se los escribían. ¡Y el poder de su voz!



¿Cuáles son los estereotipos que usted ha advertido en la música latina que ha estado dispuesta a romper?

Vamos a decir que cuando yo digo que canto en español, en cualquier parte del mundo donde esté, la gente enseguida se hace una imagen de mí de que lo que hago es reggaetón y muy, muy sexy. Eso no lo hacen por maldad, es como la gente desde afuera percibe a la mujer latina. Y lo van a percibir cada día más, porque ahora la música urbana ha abierto mucho. Hay muchas propuestas nuevas. Hay mucho experimentar con la música. Y también las mujeres están como decidiendo ellas. Ellas mismas definen ahora cómo se quieren presentar. Cosa que antes era un poquito más difícil



¿Y cómo usted se quiere presentar?

Yo trato siempre de presentarme de manera natural. O sea, así como soy. Porque va a ser mucho más fácil para mí tener esta carrera para toda mi vida, porque no tengo que fingir. Para mí va a ser mucho más fácil porque le voy a tener más cariño a lo que hago, a mi trabajo. Y para la gente, pues ellos van a conectar más con mi música. Porque yo hablo de lo que me pasó y de lo que les puede pasar a ellos.



¿Y cuál es la parte de su trabajo que no le gusta?

¡El business! (Ríe). ¡Revisar los contratos! A veces me paso noches enteras leyendo estos contratos, porque yo quiero saber todo lo que pasa. Yo no soy una de esas artistas que dice: “¡Ah sí! Haz tú lo que quieras”. No. Yo quiero saber y estar empoderada de esa manera. Entonces, ¡esa es la parte más aburrida de mi trabajo! Pero, hay que hacerlo.



Imagino que también le debe aburrir mucho dar entrevistas.

Las entrevistas, sí. Pero de vez en cuando yo las agradezco mucho porque es una manera de darme posibilidades de compartir mi historia, compartir mis proyectos. A través de las entrevistas la gente que escucha mi música se da cuenta de quién soy yo. O sea, es lo más divertido de las entrevistas. (Ríe)



¿Su casa en algún momento dejó de ser dominicana?

No es que se olvida. Eso puede pasar mucho más con el idioma, porque hablamos mucho más italiano. Porque vivimos ahí. Y mi mamá siempre ha sido de esos emigrantes que quieren integrarse a la sociedad. Entonces ella hablaba mucho italiano también con nosotros. Pero sabes, cuando uno se enoja, se le sale todo lo dominicano (ja, ja, ja, ja). Pero aparte de eso siempre ha sido la comida, la música.



¿A usted le gusta comer mucho?

¡Yo como mucho!



¡Pero tiene un físico admirable!

Bueno… (se mira su cuerpo) eeeh. ¡Hacemos lo que se puede!



¿Va al gimnasio?

Yo hago boxeo. Anjá. Me encanta boxear. Mucho. Me siento que puedo defenderme. Me empodera y me da como motivación. Ahora no lo estoy haciendo porque como viajo mucho me es más difícil.



¿Se siente acosada por los hombres?

(Sonríe) Acosada quieres decir que ¿tienen interés?



Sí, pero…

Te voy a decir que sí. Pero también eso les pasa a todas las mujeres. Aunque te voy a decir más… Los hombres como que me tienen miedo.



O sea, ¿Usted ha tenido que declarárseles?

Oh sí, si alguien me gusta, yo tengo que…



Iniciar el ataque.

Tengo que darlo a ver. Si no, muchos hombres…



O sea ¿Usted ha tenido que declararseles?

¡Claro, claro! Porque si no lo entienden hay que explicárselo.



¿En italiano?

(Ríe) En lo que sea. Hay que ser bien claros. ¡Yo soy muy honesta!



¿Y ha tenido algún dominicano?

¡Nop! Yo vivo en Italia, y en mi ciudad yo era la única dominicana. O sea… Nunca he tenido opciones.



O sea, ¿italianos?

Italianos…



¿Y algún que otro inglés?

¡Ay sí!



¿Y cómo yo lo sé?

No sé… Como viajo mucho a Inglaterra, puede ser.



Sony le trabaja mucho el mercado europeo y hay una intención muy importante en Inglaterra…

Sí. Yo siempre digo que soy producto de todo lo que viví. Y viví en diferentes sitios. Mi papá vive en New York y cada vez que estoy allá me quedo un mes o algo así, y absorbo la cultura de allá. Cada vez que estoy aquí absorbo mi cultura, y en Italia, en Inglaterra…Lo que no quiero es encajarme en un mercado solamente, porque mi propuesta musical está hecha de eso. Todo lo que he vivido. Los idiomas que hablo, las culturas que he podido conocer.

