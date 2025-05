Este sábado 31 de mayo, la magia de la música y la danza se adueñan del escenario más importante del país

“Molina & Veitía: Música en Movimiento” tiene todos los elementos para convertirse en uno de los mejores espectáculos de estos tiempos. Dos grandes talentos dominicanos se unen, para crear algo que nos haga pensar en lo intrínsecamente dominicano: Carlos Veitía y José antonio Molina. Este 31 de mayo a las 8:30, de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, la producción reunirá a la Orquesta Sinfónica Nacional, con una coreografía, que contará con la participación de las principales compañías profesionales de danza del país, y efectos tecnológicos, que enaltecerán las tradiciones y cultura de la República Dominicana.



“Molina & Veitía: Música en Movimiento” es una producción del Teatro Nacional Eduardo Brito, para la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. Así lo ha hecho constar Carlos Veitía, director general y artístico del teatro, quien ha afirmado que será un homenaje sobre las tablas de la esencia de la dominicanidad, quiénes somos como pueblo y quiénes hemos sido a lo largo del tiempo. “Estar en contacto con nuestra esencia en su máxima expresión nos permite valorarnos y reconocer nuestra idiosincrasia, con sus defectos y virtudes”, destacó.



El centenario de un grande



Veitía agradeció al maestro José Antonio Molina por su maravillosa música al legado y centenario de su padre, don Papa Molina, trompetista, director y compositor dominicano, y a todos los bailarines y artistas que le han acompañado en este gran proyecto. Asimismo el propio coreógrafo estrenará Macho Blusa, inspirado en el cuento de Jeannette Miller, laureada escritora dominicana, coreografiado a la música Cuarteto Caribeño, y composición del maestro José Antonio Molina.



El mismo director de la Sinfónica ha dicho que “Música en Movimiento” es una celebración muy significativa para él, no sólo porque coincide con la celebración del centenario de su querido padre, don Papa Molina, sino también por el honor de que su pieza “Tres imágenes folclóricas”, galardonada con el Premio Nacional de Música, sea interpretada en esta espectacular producción.



“Para mí este reconocimiento es un tributo a su legado musical y al mío propio, forjado en un hogar donde la música y la danza siempre fueron una expresión esencial de nuestro día a día. Me llena de orgullo y gratitud saber que un maestro y amigo como lo es Carlos Veitía, junto a otros talentosos coreógrafos dan vida a nuestra música, convirtiendo estas obras en una experiencia emocional para todos. Este momento me halaga profundamente y reafirma mi conexión con mis raíces”, reiteró el maestro Molina.

Bailarines y coreógrafos de Música en Movimiento.

Gracias por el apoyo

Carlos Veitía expresó su agradecimiento al Grupo SID, a nombre de sus empresas Induveca y Mercasid por ser el patrocinador oficial de este espectáculo, así como Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, auspiciador, y el Banco Popular por su colaboración especial. En ese mismo orden, destacó la presencia de Marinella Sallent, directora general de Bellas Artes, y de los coreógrafos Stephanie Bauger, Pablo Pérez y Sander Robert.



“Molina & Veitía: Música en Movimiento” contará con la participación de las destacadas compañías de danza como el Ballet Nacional Dominicano y el Ballet Concierto Dominicano; con las estelares figuras de la danza de nuestro país, Lya Gómez, ganadora del Soberano 2025 como bailarina clásica, y el regreso a escena de Lourdes Ramírez (Yuyu); la escenografía, diseñada por Yeimi Díaz y Carlos Ortega, vestuario de Adolfina Lluberes y Renata Cruz.



Los coreógrafos Stephanie Bauger, Pablo Pérez y Sander Robert se unen a Carlos Veitía en la puesta en escena de un repertorio inspirado en las composiciones del legendario maestro Papa Molina y de José Antonio Molina.



Igualmente, efectos de luces y tecnología de Luxart, así como las innovadoras imágenes de Makako Videos y el sonido envolvente de Junior Basurto Lomba. Boletas disponibles en Boleteria.com.do, Boletería del Teatro Nacional y en Fundación Sinfonía.