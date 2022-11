Email it

El dominicano Nestor Pool, creador de contenido, videógrafo, productor de música en el género EDM, se ha convertido en uno de los talentos más solicitado por las marcas e influencers en la ciudad de New York, abriéndose camino como artista internacionalmente.

Nestor Pool, inició en la fotografía por pura casualidad haciendo pruebas con un drone, e inmediatamente se documentó para ver qué provecho podía sacarle y aprendió a manejarlo. Al percibir todas las cosas que podía lograr, su cerebro estalló y empezó ́ a volar el drone en la ciudad de Santiago de noche, al ver tan semejante belleza quedó atrapado totalmente. Vio que era la oportunidad perfecta para crecer y aprender nuevas cosas.

Más adelante adquiere un vehículo que le permitía hacer turismo interno en la República Dominicana y donde quiera que iba, estaba volando el Drone, captando los lugares más impresionantes de los hermosos paisajes de su tierra y es ahí́ que publica su primera fotografía en la red social de Instagram en septiembre del 2016.

No solo fue volar el Drone y captar imágenes, también se volvió ́ un experto en colorización fotográfica, ya que Nestor, es partidario de que las cosas se vean lo más natural posible.

Nestor, es un autodidacta por excelencia, aprendió fotografía de forma empírica viendo tutoriales en Youtube y foros en la web. Dice que cada día él debe ver un video de un tutorial para aprender algo nuevo. “Cada persona que quiera superarse tiene las herramientas de aprendizaje en sus manos con el internet, no hay excusa”. Señala el artista Nestor Pool.



La disciplina, enfoque y perseverancia, han llevado a Nestor a ser un gran director fotográfico, tanto así́, que actualmente es creador de contenido para marca la prestigiosa de cámaras Nikon, también Google, Adorama, BH Creators, Solo New York, Goddady, Greyhound, Raubay, PMI Gears, SmallRig, V-Flat World, Xreart, PolarPro, Aputure, Irix Lens, y cientos de modelos e influencers que dejan su contenido audiovisual en las manos del artista Nestor Pool.



Como amante del arte, Nestor Pool también es un productor musical de EDM por diversión, comenta que es su escape y una forma de explorar otro tipo de arte, además es el CEO de Yellow Film Inc, una productora de videos comerciales enfocada a redes sociales y marketing para empresas y marcas.