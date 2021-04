“Nomadland” no pasa susto en los premios Óscar

Nomadland no pasó susto anoche. La Academia de Hollywood, integrada por 9,921 miembros, entregó a esta película los premios más importantes de los Óscar.



Chloé Zhao se alzó con la mejor dirección, un galardón con el que hace historia al convertirse en la segunda directora que triunfa en esta categoría. “Siempre he encontrado bondad en toda la gente que he conocido, este premio va para todos los que sacan la bondad de las personas que conocen, eso me inspira a seguir”, dijo la cineasta al recibir su estatuilla en el escenario del teatro Dolby de Hollywood.

Luego, subió otra vez con parte de su equipo para recoger el galardón a la mejor película. “Mis compañeros productores y la única e inigualable Frances McDormand queremos agradecer a la Academia. Queremos agradecer también a nuestros compañeros nominados y a todos los corazones y a las manos que se unieron para hacer esta película (...) Queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a la comunidad nómada, a los que conocimos en el camino. Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia, de la esperanza y por recordarnos cómo se ve la bondad”, expresó Chloé Zhao antes de darle la palabra a Frances McDormand, quien se alzó como la mejor actriz.

“Por favor vean nuestra película en una pantalla muy grande, y algún día, muy pronto, lleven a todas las personas que conozcan al cine y vean todas las películas en esta categoría”, agregó la protagonista de este largometraje que se basa en un libro de investigación periodística, y que reúne otros actores como David Strathairn, Linda May y Charlene Swankie.

Otras estatuillas importantes fueron a las manos de Antohony Hopkins (The Father), como mejor Actor protagonista; la surcoreana Yuh-Jung Youn, quien cumplió los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Minari, y Daniel Kaluuya, como mejor actor de reparto por su papel en Judas and the Black Messiah;

El filme ganador en mejor guion original fue Una joven prometedora, y The Father conquistó la casilla mejor guion adaptado. La Academia consideró que la mejor fotografía la logró Mank, el mejor diseño de vestuario resaltó en Ma Raine’s Black Bottom (Ann Roth) y la mejor banda sonora fue la de Soul. De su lado, México se anotó un Óscar al mejor sonido para un equipo en el que están Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, en la película “Sound of Metal”. “Es un trabajo en equipo, hay personas de muchos países, de Francia, EE.UU., Finlandia y Venezuela. Estamos muy orgullosos”, dijo el mexicano Jaime Baksht.

Más galardonados

La cantante H.E.R. se llevó el Óscar a la mejor canción, por su tema “Fight for You”, que elevó las notas de la película Judas and the Black Messiah, un premio al que también aspiraba la española Laura Pausini por “Io Sí (Seen)”. Otros reconocimientos fueron para Two distant strangers (mejor cortometraje de ficción), Colette (mejor cortometraje documental), If Anything Happens I Love You (mejor cortometraje de animación) y My octopus Teacher (mejor documental).