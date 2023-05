Email it

Se presentará en el Gran Teatro del Cibao antes de entregar su espectáculo en el Teatro Nacional

Los santiagueros se quejan de que hasta allá no llegan los artistas desde hace un tiempo. Es verdad que eso que antes era práctica normal, ahora es una rareza. Pues bien, eso está al acabarse. Solo falta la respuesta entusiasta del público de Santiago y del resto del Cibao.



Un grupo de empresarios de la Ciudad Corazón ha determinado respaldar la presencia de artistas internacionales en la segunda capital del país, según ha conocido elCaribe.



La petición llegó a oídos del empresario César Suárez Pizano, quien ha accedido a la solicitud y tuvo a bien, previo acuerdo con la empresa de la artista, a hacer la fecha en Santiago de los Caballeros, el viernes 26 de mayo en el Gran Teatro del Cibao, donde se presentará por primera vez.



El concierto -de la que pudiéramos llamar la Gran Diva Española de la Sensibilidad- Pasión Vega, será dedicado a las Madres Cibaeñas, y en homenaje a Joan Manuel Serrat, Rocío Durcal y Juan Luis Guerra, tres de sus más admirados artistas.



El sábado 27, al día siguiente, se repetirá el show en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, esta vez dedicado a las Madres de la Capital con idéntico contenido.



En ambos conciertos Pasión Vega va a estar acompañada por una banda de 12 músicos dominicanos encabezados por Federico Méndez, además de los músicos que ella aportará, que serán la base: piano, bajo, batería, guitarra y percusión.



La Pasión de la elegancia



Pasión Vega presentó hace apenas cuatro meses el álbum “Lorca sonoro” -su décimo trabajo discográfico-, un paseo musical por la ya de por sí musical obra lírica del gran poeta español Federico García Lorca.



Si bien no existe registro de la voz de Federico, la idea de grabar “Lorca sonoro” viene por ahí. “Federico ha sido una figura que sigue estando ahí, presente, en el siglo XX y lo que va del XXI… con todos sus escritos sigue estando totalmente vigente”, dijo en una reciente entrevista para la televisión andaluza.



Y puso de relieve lo musical de su obra “Federico ponía muchos estribillitos en sus poemas. Y eso ya te indican que tienen una musicalidad y que se pueden convertir en canción”. Dijo que hacer este disco es un autorregalo que se ha hecho.



Nacida en Madrid en 1976, criada en Málaga de donde se siente natural, con el nombre de Ana María Alías Vega, esta mujer de sangre andaluza y de belleza serena y sonrisa espléndida como una cascada, es dueña de una de las mejores voces de siempre.



Su sensibilidad para asumir el alma de las canciones es como de agua de luz sencilla, que diría el gran poeta Indio Naborí.



Su voz es un borbotón de frescura y de energía brillante que estremece a quienes la escuchan, como sucediera el año pasado con el espectáculo Antología de la Canción Dominicana, donde tomara parte junto a Paloma San Basilio y Maridalia Hernández en el Teatro Nacional, también de la mano de César Suárez Pizano.



Entonces nació la idea de presentarse este año nuevamente -por primera vez en solitario- en República Dominicana. Y esto será este mes.



Su discografía la componen Pasión Vega (2001), Banderas de nadie (2003), Flaca de amor (2005), La reina del Pay-Pay (2006), todos de Sony BMG; luego Gracias a la vida (Sony Music), Sin compasión (2011), todos de Sony Music. Luego llegaron Pasión por Cano (2014), 40 quilates (2017), Todo lo que tengo (2019) y ahora Lorca sonoro (2023), todos del sello Concert Music.



También tienes dos álbumes grabados en directo (presentaciones en vivo): Pasión en la maestranza (Sony BMG , 2005) y Pasión en Buenos Aires (Sony Music, 2009). Y un álbum recopilatorio en 2012 titulado Grandes éxitos (Sony Music).



La Pasión de la pasión



Así como en estos tiempos imperan otros ritmos, donde el mal gusto, la mediocridad, la frivolidad y la indecencia nos arropan, existen en alguna esquina de la realidad, la que vale, mujeres como Pasión Vega, que contra viento y marea se dedican a alimentar su pasión: la buena música, confiadas en que existe un público que las necesita.



Es inconcebible pensar que ejemplos de todo lo negativo anterior están en las listas de reproducción más numerosas del mundo, y reciben los premios más encumbrados sin siquiera saber cantar. Y una voz única, poderosa y capaz de enamorar a las personas sin mucho esfuerzo, apenas ha tenido una nominación a los Grammy Latino en 2012.



El Cibao tiene la posibilidad de reivindicarse y lograr que la vida cultural vuelva a tener el prestigio y el nivel que tenía antes, cuando cada artista que venía al país, se presentaba, por natural decantación, en Santiago de los Caballeros y muchas veces en ciudades como Puerto Plata, Moca o La Vega.



Ya comienzan las ventas de Pasión Vega en el Cibao. Que no se pierdan la posibilidad de ver y de escuchar a una artista que significa buen gusto y extraordinaria calidad.

Concierto para las Madres Cibaeñas

Artista: Pasión Vega

Lugar: Gran Teatro del Cibao

Fecha: viernes 26 de mayo

Hora: 8:30 pm

Boletas: a la venta en Uepa Tickets y la Boletería del Gran Teatro del Cibao.

Precio de las boletas: Foso (derecho, centro e izquierdo) RD$7,945; Platea (derecha, centro e izquierda) RD$7,415; Balcón (derecho, centro e izquierdo, filas A hasta la H) RD$6,355; Balcón (derecho e izquierdo de la J a la N; centro de la J hasta la Q) RD$5,295