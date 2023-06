Luis y Agustín trabajan juntos desde hace siete años como compositores y productores para otros artistas

Lagos es un dúo de venezolanos radicados en México: Luis y Agustín. Han venido por primera vez a Premios Heat. Hace pocos días se presentaron en Santo Domingo como parte del show de Reik, en el Palacio de los Deportes.



“En realidad trabajamos juntos hace como siete años como compositores y productores para otros artistas. Por razones de la vida la gente escuchaba nuestros demos, y los managers y las disqueras nos decían: ‘¡Hagan algo, hagan algo, hagan algo!’; porque a veces los demos eran mejores que lo que terminaba saliendo a la calle producido por otra gente en voces de otros artistas. Entonces poco a poco nos fueron convenciendo y aquí estamos”, cuenta Luis.



El dúo nació en México, aunque llevaban años trabajando juntos. Antes en una agrupación de rock donde Luis cantaba y Agustín era el ingeniero de sonido. Juntos han escrito además de para Reik, para Ana Paola, Paty Cantú y otros. Temas suyos los han interpretado Sebastián Yatra, Lasso (Ojos marrones).



“En 2017 nos juntó nuestro editor Francisco Granados; ya nos conocíamos porque Luis tenía una banda de rock que se llamaba Los Mesoneros. Y yo trabajé con Los Mesoneros durante muchísimo tiempo. Y nos encontramos ya como compositores en el 2017 más o menos. Yo hacía ingeniería de audio”, apuntó Agustín.



“En Lagos suelo cantar yo, pero hay temas donde está cantando Agustín. De hecho hay un tema que sale ahí el mes que viene y ahí Agustín va a estar cantando. Es la primera que vamos a hacer a dúo”, expuso Luis.



Lagos lanzó hace poco una canción junto a Reik: “No se acaba hasta que acabe”. Agustín explicó: “Son cosas autobiográficas, una relación que se estaba acabando, por lo menos en mi caso. Y cuando son esas relaciones largas uno como que se niega a darse por vencido y uno se aferra y se aferra y a veces cuando ya no tiene sentido y es hasta irracional aferrase a una relación, uno tiene esperanza hasta el último segundo”.



El título de la canción nace por la frase famosa de Yogi Berra que decía que “el juego no se acaba hasta que se acabe”. Y quisimos usar esa frase en una relación, pues las relaciones en realidad cuando luchas por ella, hasta que no se acabe, no se va a acabar”.



Narrar historias



“Suelen englobarnos vagamente dentro de pop”, dijo Luis. “En el primer álbum hay cositas más urbanas, más bailables. Pero en realidad ningún artista urbano nos diría que somos urbanos, porque no lo somos en realidad. Creo que nos enfocamos -como este proyecto empezamos como compositores en verdad-, somos muy enfocados en la canción. Ya cómo la producimos unos arreglos no importa mucho. Pero siempre somos ‘storytelers’ o sea nos gusta cantar historias y canciones que puedas atender en guitarra y voz, o piano y voz. Después la producimos y ya veremos si cogemos cosas de lo urbano o de lo alternativo o del rock o del dembow. Lo que nos interesa siempre es defender la canción”.



Agustín apunta que la corriente urbana ha creado otro tipo de compositores. Otro tipo de artistas. Igualmente válidos, pero es una nueva corriente, una nueva tendencia”. Confiesa que hay cientos de artistas que los han influenciado desde el rock en inglés y cantautores latinoamericanos como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Juanes, Cerati, el rock argentino…



A una pregunta de si en la narrativa, en el modo de contar las historias puede haber algo de la narrativa llanera venezolana, Luis asegura que en un disco de Los Mesoneros estuvieron muy influenciados por Simón Díaz. “Hay mucho de Venezuela que influyó en nosotros, claro”.



Hace como un mes Lagos terminó de escribir su segundo álbum “Estamos muy contentos por ese álbum. De hecho ese no tiene nada nada nada de dembow… ¡Pero está bueno!”.



La creación de un álbum es una mezcla entre estado de gracia y disciplina. “Nos citamos lunes, 1:00 de la tarde. Vamos a trabajar en el disco. Pero puede ser que la musa no llegue, o que estemos trancados. Puede ser que estamos un sábado disfrutando de tiempo libre y se nos ocurre una idea y hay que escribirla. Sí tratamos de ser muy disciplinados, pero tratamos de ser muy abiertos a cuando nos llegue la inspiración”, explicó Agustín.



Lo más difícil que les ha pasado “ha tenido que ver con la situación de Venezuela. El éxodo, el tener que alejarte de tu familia, de tus seres queridos, de tu cultura, de tus amigos. Empezar de cero en un país que no conoces. Es un reto muy duro, aunque te forja. Y te da disciplinas y hábitos para crecer. Ha sido un reto muy grande y una de las más grandes bendiciones disfrazadas de nuestra vida”, concluyó Luis.

La frase de Yogi Berra

La frase nació el viernes tres de octubre de 1947, en el cuarto partido de la Serie Mundial celebrada en el Ebbets Field, de Brooklyn, ante una multitud de 33,443 fanáticos fueron testigos de uno de los más grandes partidos celebrados en los clásicos del famoso certamen, cuando encontrándose el partido 2 a 1 entre Los Yankees y Los Dodgers, a favor de los primeros, el mánager de Los Dodgers llamó al veterano Cookie Lavagetto, en el turno de Eddie Stanky, ocasión en que Lavagetto conectó un batazo que propició que Los Dodgers que estuvieron perdiendo todo el tiempo, ganaran 3 a 2. De ahí que el conocido jugador yankee Yogi Berra expresara la frase usada como título por Lagos: “El juego no se acaba hasta que termina”.