La música más joven va por más de un camino en Latinoamérica No todo es urbano, ni todo es malo

La música latina actual parece dar esperanzas. En el ‘one to one’ tradicional de los Heat Latin Music Awards, talentos veteranos, como Eddy Herrera, afirmados como Farruko, y nuevos como Lomiiel, se someten a muchas entrevistas en una sola jornada. Así mismo los representantes de los medios, ocho, nueve, once entrevistas. Al final de la tarde, el agotamiento es mutuo, pero el balance siempre es interesante.



Esta vez en Medellín, se ha podido constatar que no toda la música que hacen los más jóvenes es urbana. Ni todo lo urbano que se hace es malo. Ni todo lo que hacen los jóvenes es soez.



Entre todos los entrevistados el más joven es Arango, de 16 años, natural de Medellín



Lomiiel



Lomiiel es dominicano, de 21 años, La Romana. Cuando comenzón su conocimiento era esencialmente de lo que se vivía en su barrio. “Era muy calentón, un poco peligroso en verdad, y aprendí cosas que hoy me digo c… !”, admite asombrado. De niño iba a la iglesia. “Hace tiempo que no voy en verdad. Creo que el pastor me va a regañar feo si me ve”.



Despuntó con el tema Ay, Lupita. “Ese fue el tema que me llevó al mundo más internacional”, asegura. Ahora “Pa que lo baile está pegado”, un tema bastante limpio. Es consciente de que el dembow con su lírica sucia, “no va a nivel internacional. Estoy muy enfocado en hacer música comercial, que es lo que le gusta a la gente, para que lo disfruten los mayores, los menores, todo el mundo”, asegura.



Aspira a Estados Unidos, Europa, México, los mercados más grandes. Afirma que “hay que limpiar, hay que limpiar y darle duro”.



En Medellín es la tercera o cuarta vez. Fue invitado. “Y si no lo hubiesen invitado quería ver de todos modos porque es la oportunidad para conocer a una Karol G, un Maluma, un Feid… voy a presentar un premio”.



Tiene un contrato de tres millones de dólares. “Me dieron 600 mil en adelanto. Tengo mi casa y mi mamá tiene su apartamento también”, confía. Dice que los dembowseros andan con mucha gente “porque uno tiene que cuidarse”.



“Mi gente de RD esperen ese álbum que va a salir el mes que viene. Esperen muchas sorpresas, van a haber muchos regalos para ustedes. Voy a regalar ayuda social. El álbum sale el mes que viene. Espérenlo”.



Yo soy Arango



Arango es un joven de 16 años y mucha madurez. Llegó a la entrevista acompañado por su padre. “Me llamo Miguel Angel Arango, en el colegio me decían Miguel. En la vida me habían dicho Arango. Cuando tomo la decisión de empezar este nuevo capítulo de mi vida, fue una decisión un poco difícil, pero me encantó llevar el apellido de mi familia”.



Cuenta que hay muy pocos y muy lejanos antecedentes musicales. Por parte de su mamá sus tatarabuelos, bisabuelos de ella, tenían guitarras, un poco de cantar, pero no como para considerarlos profesionales. Ha escuchado boleros, por sus abuelos.



Arango trae un proyecto que viene trabajando: “Desde hace mucho para entregarlo con gran calidad. La canción fue lanzada desde el año pasado y fue grabada en el 2023. En esa canción decidimos cambiar lo que hoy se escucha. No quiero ni tengo por qué ser obsceno en mis letras, en las letras que se escriben con el equipo de trabajo Es un proyecto muy lindo porque cuenta una historia con la que muchos se pueden identificar, sin necesidad de desprestigiar a personas, ni decir palabras obscenas”.



Según Arango no cree que cuando cumpla 19 o 20 años cambie de parecer. “Porque es algo que lo tengo desde chiquito. En mi diario vivir no soy una persona que en ningún momento uno diga palabras feas, Soy de Medellín, soy paisa, pero pienso que mi letra es más para que la gente se las guarde y se identifique con ellas, que para que las pasen rico con ellas. Puede que alguna tenga alguna palabrita que no sea totalmente limpia, pero no totalmente diferente a lo que estoy mostrando hoy en día”.



“Algo contigo” es su nuevo tema. Está en YouTube.



Valentina Garzón



Rola, cachaca, capitaleña, o sea bogotana, Valentina Garzón (2002) es creadora de contenido, conocida como Little Vale, además y sobre todo cada vez más, compositora e intérprete. Sus canciones son profundas, hermosas, con alto lirismo y su voz es dulce, tierna, adecuada a lo que quiere transmitir. Niño yo te amé, Yo juraré, Cinco minutos, son canciones suyas. El álbum “Mi casa” salió el 22 de mayo.



Está nominada como promesas musicales en estos Premios Heat. “Cada paso para mí es como un sueño. Siento que yo nunca he visto el éxito como la plata, el dinero y la cosa, sino que siento que ya lo estoy viviendo. Siempre me emociono de la misma forma. Como la niña chiquita que la tengo muy a flor de piel”.



Sobre su disco titulado “Mi casa”, dice: “Ha sido de las cosas más importantes que tengo. Siento que tengo como un hijo. ‘Mi casa’ me acompaña desde que cumplí 20 años. Tengo 23, soy superchiquita, y para mí ha sido lo contrario de lo que para mí es esa palabra. Como toda esa búsqueda de comenzar a entender de cómo funciona la adultez que es algo muy abrumador, todos los miedos que trae, tras estas enseñanzas, crecer. Entonces ‘Mi casa’ es eso”.



Fan de Shakira, sus canciones más viejas, su poesía. Tiene muchos referentes. “Cuando escucho una canción me fijo más que en bailar, en la letra y digo way, esta parte es… maravillosa”.



Tiene una comunidad muy grande y de varios lugares. Se siente como un producto de las redes sociales “ellas son nuestro catálogo”. Más que influencer se considera artista. Pero seguramente llegará a ser una gran artista. Su calidad de hoy lo demuestra.

Valentina Garzón y sus amores

“Me he enamorado muchas veces”, declara y ríe. “He convertido esos amores en canciones. Mis vivencias, enamorarme, el amor es lo que más me mueve y ha sido la inspiración de todo lo que he hecho. Mis canciones son más que todo amor. Ahorita estoy viviendo un amor muy lindo. Y me estoy permitiendo empezar a escribir también sobre eso bonito que estoy sintiendo”, dijo a elCaribe.