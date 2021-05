Presentan exposición y performance “Inclusivo”

Profamilia y Oxfam en República Dominicana presentaron “Inclusivo”, una exposición y performance cuyo objetivo es visibilizar las barreras sociales y físicas que viven las mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad.



Con la iniciativa se busca promover el acceso a la participación local real y a mayores garantías para la efectiva igualdad de género, acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), en los municipios dominicanos.

La actividad, realizada en el marco de la campaña comunicacional titulada “Municipio Inclusivo”, refleja las demandas de las organizaciones de la participación activa de mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad en los procesos de toma de decisiones del gobierno local. “La participación activa de estos grupos históricamente excluidos de los círculos de decisiones, lograría posicionar los enfoques de cada grupo social y construir municipios más inclusivos, donde todas y todos se desarrollen sin barreras”, declaró el colectivo.

La exposición, diseñada y montada por Marketing Ilustraciones, se compone de imágenes, videos y frases que plasman las carencias de los distintos municipios que componen al Gran Santo Domingo. Asimismo, cuenta con un espacio para experimentar físicamente situaciones que enfrentan de manera cotidiana las personas que viven con alguna discapacidad.

Para el grupo, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios es la que permite que los ciudadanos, ciudadanas y gobiernos locales se comuniquen. “Nuestros municipios no cuentan con políticas locales integrales que respondan a las necesidades diferenciadas de las mujeres, jóvenes y personas que viven con algún tipo de discapacidad, debido a las barreras culturales e institucionales que limitan la participación real en los espacios de toma de decisiones. Es necesario que los funcionarios/as municipales garanticen el cumplimiento de la Ley 176-07 a fin de que se construyan ciudades más integrales. Si los funcionarios/as no la llevan a su cabalidad, y los ciudadanos/as no la conocen en todos sus aspectos, la democracia social quedará perdida”, expresaron.

“Inclusivo” se desarrolla en el marco de las iniciativas “Ciudadanía activa por una gestión municipal que reduzca las desigualdades urbanas, de género y exclusión generacional” e “Incidencia ciudadana al rol de los gobiernos locales en la garantía de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (SDSR)”, con apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

La inauguración de la exhibición fue presentada por Patricia Gómez, coordinadora del área de Producción Social del Hábitat en Ciudad Alternativa, Kirssy Santana, representante de Profamilia, Claudia Saleta, Responsable del Programa Democracia y Ciudadanía en Oxfam, Juanjo Marte, director creativo de la exposición, y munícipes en calidad de representantes de sus municipios.

La exposición estará abierta al público desde el 7 de mayo hasta el 31 de mayo del presente año en Casa de Teatro, ubicada en la Calle Arzobispo Meriño #110, Zona Colonial. Las informaciones de los horarios están disponibles en las redes sociales de @municipio.do.