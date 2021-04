Rafael Solano, 90 años de un maestro ejemplar que se ha entregado “por armor” al arte

El Ministerio de Cultura rindió tributo al célebre pianista, compositor y escritor en la víspera de su cumpleaños

El maestro Rafael Solano cumple 90 años el próximo sábado, 10 de abril, pero el Ministerio de Cultura celebró por adelantado con un emotivo acto en el que se rindió tributo a la vida y a la extraordinaria carrera de este célebre artista dominicano.

El homenaje fue una sorpresa para el pianista y compositor, quien reaccionó asombrado cuando subía por las escalinatas de la sede de Cultura, en la avenida George Washington, donde fue recibido por la ministra Carmen Heredia e invitados al compás de “El regalo mejor”.

“El 10 de abril no representa solamente una fecha o una canción de su amplio repertorio, pues este día es mucho más significativo. Con gran regocijo celebramos el cumpleaños de nuestro querido Rafael Solano, a quien hoy tenemos en este lugar; en el mismo lugar donde Niní Cáffaro interpretó por primera vez uno de sus más grandes éxitos, ‘Por amor’, en noviembre de 1968, durante el primer Festival de la Canción Dominicana. Es un gran honor contar con su presencia en este evento tan especial para el Ministerio de Cultura. Gracias a usted y a su hermosa familia por permitirnos celebrar en grande un año más de su extraordinaria vida y carrera artística en la República Dominicana y el resto del mundo. ¡Feliz cumpleaños!”, destacó Heredia, ante la mirada de Solano, familiares del homenajeado, amigos, miembros de la prensa y reconocidas figuras del arte.

Luego de recibir un hermoso retrato pictórico, de la autoría del pintor Joaquín Rosario, y una placa de reconocimiento, Solano agradeció este homenaje que lo sorprendió y lo llenó de felicidad. “Estoy muy emocionado y, sobre todo, sorprendido, pero de doña Carmen no me sorprende nada, porque ella siempre me ha querido… nunca me lo dice, pero yo lo sé”.

Sostuvo que este tipo de homenaje, “con personas tan queridas”, lo que hace es que le crea “un compromiso de forma espiritual”. “Hacerme merecedor de todo esto es como una imposición, porque debo seguir como he sido a lo largo de toda mi carrera.

Todos estos homenajes no son solo por canciones específicas, sino también por el comportamiento (...) Yo espero verlos a los 100 años [risas]”, expresó antes de la presentación de un audiovisual sobre su trayectoria. Además, sus hijas, Patricia y Cecilia Solano, agradecieron al Ministerio de Cultura por el tributo en vida a su padre.

En la velada no podía faltar el toque especial de las canciones que han encumbrado la carrera de Rafael Solano a lo más alto del arte dominicano. Con el acompañamiento del fino piano de Elioenai Medina, la voz de Lena Dardelet deleitó al público al ritmo de “El diez de abril” y “Dominicanita”. Mientras que Maridalia Hernández endulzó de forma magistral las notas de “En la oscuridad” y “Una primavera para el mundo”. Para cerrar con broche de oro, mejor no podía ser, dos piezas imperecederas, “Magia” y “Por amor”, y una voz de lujo del universo musical, Niní Cáffaro, quien recibió una ovación al final, como lo merecen los grandes.