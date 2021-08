El artista internacional compartió una charla con Jesica Cirio en La Peña de Morfi donde habló de la pandemia, su relación con las redes sociales y la gira por Latinoamérica en 2022

El artista puertorriqueño, Ricky Martin (49), es una máquina de crear hits desde el año 1991. Hasta entonces, el reconocido cantante no ha parado de lanzar temas que siguen perdurando aun con el paso del tiempo y las modas que cambian de forma permanente. Hoy, su single Qué Rico Fuera, tiene millones de reproducciones en You tube a tan solo un mes de haberlo presentado en su canal oficial.

En el marco de promoción de su reciente tema y el anuncio de su retorno a los escenarios, el famoso cantante se comunicó por videoconferencia, nada mas y nada menos, que con la modelo y conductora de La Peña del Morfi (Telefe), Jesica Cirio, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo para el programa. “Yo amo a la Argentina”, fueron las primeras palabras de Ricky.

“Me daban ganas de pararme a bailar cuando escuche el tema (Qué Rico Fuera) junto a Paloma Mami, ¿te pasa lo mismo con esa canción?”, indagó Cirio. “De eso trata, al principio de la pandemia yo iba a salir de gira presentando mi nuevo disco que se iba a llamar Movimiento, pero nada de movimiento porque los planes cambiaron radicalmente y el disco se convirtió en baladas y se llamó Pausa”, respondió el intérprete.

“Ahora lo que quiero es fiesta, carnaval y volver a los escenarios, y que todo el mundo pueda bailar, necesitamos un poquito de libertad y por eso empecé a trabajar con Paloma Mami a quien le escribí por Instagram. Ella ha sido siempre muy selectiva con sus colaboraciones, entonces, en menos de 24 horas estaba metida en el estudio, salió el tema y a la gente le esta gustando”, continuó.

“¿Cómo te llevas con las redes sociales?”, preguntó Cirio. “Honestamente me encantan, estoy obsesionado porque me paso todo el día chequeando qué es lo que dice el público y qué le gusta o no le gusta porque es una herramienta que yo no tenía cuando empezó mi música”, reveló. “Ahora tenés la reacción inmediata del público es como un vicio y tengo que hacer un esfuerzo a la mañana cuando abro los ojos de no agarrar el celular porque digo ‘primero respira, lávate la cara, desayuna’... pero nunca me sale’”, agregó.

Ambos disfrutaron de un divertido momento virtual, a la distancia. La esposa del político, Martín Insaurralde, está muy dedicada a la vida fitness: hace varios años que es entrenadora física y una de las referentes de baile Zumba en Argentina. Y por eso, lo desafió al propio Ricky a ponerse en movimiento al ritmo de su hit. Del lado izquierdo de la pantalla, se lo puede ver al músico observando atentamente a la bailarina, ubicada en el lado opuesto, que se corrió de su lugar para mostrarse de cuerpo completo y poder lucir su coreografía en detalle.

“¿Cuándo volvés a la Argentina?”, indagó la modelo y conductora. “Mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero (2022) por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes (Covid). Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus, vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, concluyó.

El puertorriqueño y el español Enrique Iglesias realizarán por primera vez una gira juntos por Estados Unidos y Canadá en septiembre, octubre y noviembre próximos, según comentó Ricky.

Además de los detalles del tour que tendrá 21 fechas e iniciará en la ciudad de Phoenix, en Estados Unidos, el 5 de septiembre, la dupla comunicó hace un tiempo que tendrán como cantante invitado a otro reconocido artista del momento, como el colombiano Sebastián Yatra. En su recorrido pasarán por Los Ángeles, Houston, Las Vegas, Dallas, Toronto, Montreal, Nueva York y terminarán en Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.