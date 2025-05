Santiago Almada presenta “un acto de rebeldía contra un mundo que no lee”

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santiago Almada sigue siendo argentino por la manera de hablar. Por otra parte va siendo cada vez más un dominicano a toda prueba.

Llegó al país hace 25 años, después de casarse con la mujer que había conocido poco tiempo antes en su natal ciudad de Resistencia, capital nacional de las esculturas, con más de 600. De hecho, algunos amigos dicen que salió huyendo de allí, so pena de que lo convirtiesen en una más.

Pues aquella mujer dominicana que conoció por Internet, y luego pudo admirar a 972 kms de Buenos Aires, no solamente se casó con él sino que le dio una hija y muchas razones para permanecer aquí. En charla con elCaribe, Santiago habla de sus inquietudes literarias.

¿Cómo comienza tu relación con la literatura?

Tuve la suerte de pasar por una escuela pública donde había una biblioteca, tuve también maestras enamoradas de los buenos libros que me abrieron las puertas de ese mundo de aventuras que vivía en las historias de Salgari, de Julio Verne y de Fenimore Cooper que llenaron mi infancia. En mi casa no había libros porque había una enorme pobreza, pero yo recorría las bibliotecas públicas, ayudé a fundar una enfrente de mi casa, así que la lectura, y después la escritura forman parte de mi ADN.

¿Cuántas novelas has publicado y cuántas llevas escritas?

La primera publicación que hice fue en 2009, de un libro de cuentos, Pongamos que hablo de mujeres, después publiqué en Amazon una trilogía (El paso de los lobos, Comida para serpientes y El exilio del buitre), en 2020 publiqué la novela La última muerte, y en 2022 La isla repetida, así que esta sería la sexta publicada, pero escribir es una pasión, una manera de “exorcizar mis demonios”, así que siempre estoy fabulando, termino una novela y la dejo reposar, después la reviso, la corrijo, y cuando creo que ese trabajo está terminado empiezo una nueva, llevo escritas más de quince, y cada publicación la hago con mis propios recursos, por eso es que son tan espaciadas…

¿Cómo elaboras tus historias?

A veces es una idea a la que le voy dando forma, a veces la idea surge de un sueño, imágenes fragmentarias que se me aparecen, que me quedan en la memoria y permanecen ahí, son ideas a las que les voy dando forma hasta que, cuando me parece que de todo eso puede salir una historia, me siento a elaborar un bosquejo, después organizo un esquema y me siento a escribir. No siempre sale de eso una novela, pero el proceso es así, generalmente.

¿De qué trata esta nueva novela?

Nadie me mata dos veces narra la investigación de un crimen que para la policía fue un suicidio. Una abogada, profesora universitaria que tiene una agencia que investiga infidelidades, se encarga del caso, pero se expone a situaciones que ponen en peligro su vida y se ve obligada a usa toda su inteligencia para sobrevivir, hay además una historia de amor… muy especial, que es como un complemento y una motivación para el personaje central.

¿Qué te impulsa a escribir ficciones?

Es una vocación y una necesidad que me acompaña, y termina dominándome, he aprendido a controlar el entusiasmo, ahora hago mapas conceptuales, delineo los personajes, es decir, aprendí a trabajar de una manera más organizada, pero cuando empiezo una historia, es porque estoy seguro de que la voy a terminar, y el principal impulso es que lo considero un acto de rebeldía contra un mundo que ya no lee.