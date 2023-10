El Negrito de Villa habla también sobre el diferendo con Haití, mientras se prepara para asistir a los Grammy Latinos, a los cuales está nominado.

Por estos días, Sergio Vargas celebra su nominación y se prepara para ir a España a los primeros Grammy Latinos fuera de Estados Unidos.



Su disco “A mi manera”, producido por J&N Music Group, está nominado en el renglón Mejor álbum de merengue/bachata.



El merenguero dominicano ganó en esta misma categoría en el año 2021 con su disco anterior “Sergio Vargas Es merengue, ¿Algún Problema?”.



Este jueves 12 de octubre ofrecerá un show en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, junto a Danny Rivera, que han denominado Brindemos por ella.



“Estamos promoviendo “A mi manera” y me voy con Alberto Zayas a hacer los videos, porque de verdad que tengo mucha fe. La gente de J & N Records también”, aseguró a elCaribe.



“Quiero compartir con Danny. Sabes que bajo la dirección de Manuel Tejada hicimos un dúo en una producción una vez, precisamente la que le dio título al concierto que vamos a ofrecer”, informó.

El show será cada cual con su banda y luego se unirán.



El Negrito de Villa viaja mucho. Se presenta más fuera del país que adentro. El pasado viernes, por ejemplo, actuó en Colombia junto con Tito Nieves.



“Luego viene la zafra de fin de año, como le llamamos los músicos”, confesó Sergio.



Mientras tanto hay problemas que le angustian la vida. A fin de cuentas es un hombre de sensibilidad social.



Sobre el problema con Haití



Sergio Vargas es tan honesto como controversial. Le gusta ir contra la corriente. “¿Algún problema?”, suele decir. De ahí los títulos de sus discos, el ganador y el que está en competencia.



Desafiante hasta en el título de un disco. Sabe que en muchas cosas tiene la razón, o al menos es su razón.



“Me angustia mucho el tema domínico-haitiano. Se ha convertido en un tema de geopolítica. Es difícil a la orilla del río, pero Haití adentro, la población haitiana y la población dominicana no sabemos nada de esa crisis. Más que lo que los ruidos que vienen de esas dos pandillas”, opina.



“Hay una pandilla de haitianos enquistada de aquel lado del Masacre. Y hay una pandilla de dominicanos enquistada de este lado del Masacre. Y viven… calladitos, del desorden más grande que puede haber en una frontera. ¿Tú sabes la riqueza que se maneja en esa frontera, en dos pueblos pobres?”, interroga él.



“Pero ¿por qué no se hace una gran represa y se distribuye el agua que le toca a cada región? ¡No, pero hay que armar un conflicto! Que es aprovechado por los enemigos naturales que tenemos en Haití, y enemigos naturales que tiene el pueblo haitiano en República Dominicana”, dispara como una ráfaga.



“Y nos meten a todos en el mismo saco. Y debe preocuparnos a nosotros, porque nunca han parado los incidentes en la frontera donde hay familias de este lado, que han sido acribillados en su casa, por esas pandillas que cruzan como la era de las películas del Oeste”, aseguró quien fue uno de los legisladores más incómodos mientras estuvo en su curul como diputado.



Algo más personal



Preguntado acerca de alguna mujer en su vida actual, confiesa: “He probado, he probado. Pero resulta que es muy difícil. ¿Tú crees en Dios?”, pregunta.



“¡Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé la bendición en mi pre-vejez, de no llegar a anciano solo! ¡Porque esa vaina es muy difícil!”, manifestó el músico y político de 63 años.



“¡Qué complicado es eso!”, se lamenta. “Si yo pudiera darle al tiempo para atrás, no me divorcio. ¡Pero es tarde! Muy difícil. ¡Muy difícil!”, insiste, un poco tristón.



El hombre, que estuvo al borde de la muerte producto del Covid 19 y que bajó unas 60 libras, está claro en lo que piensa.



“Tú puedes conseguir en esta generación una pareja para dar una buena bailada… ¡Pero para hacer un proyecto de vida… es un poco complicado!”, insiste.



“¡Es como sacarse la lotería en Tailandia!”.



El intérprete de merengues que forman parte de lo mejor del repertorio del género, se niega a colgar los guantes. Temas suyos como Dile, La quiero a morir, La ventanita, Anoche hablamos de amor, Marola, Si algún día la ves o Como un bolero, entre muchas otras, forman parte de lo más dominicano en música.

Un concierto especial para el buen gusto

Concierto: Brindemos por ella

Artistas: Sergio Vargas y orquesta

Danny Rivera y su banda

Producción: Carlos Santos Management

Lugar: Teatro La Fiesta

Hora: 9:00 pm

Día: Jueves 12 de octubre

Venta de Boletas: Uepa Tickets

Precios: Special Gest: RD$9,000; VIP: RD$7,500; General: RD$6,000; Balcón: RD$4,000