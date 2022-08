Una relación entre un hombre de 40 años y una adolescente de 15, es no solo desproporcionada sino abusiva. Es lo que se ha destapado en Chile acerca de una relación del cantautor cubano Silvio Rodríguez, con la hoy actriz de 47 años Ursula Arschterberg.

Corría el año 1990. Se acababa de desmoronar la Unión Soviética y Fidel Castro pedía, como siempre, austeridad. Silvio acaba de llegar a Chile el 29 de marzo. Lo acompañaba una comitiva, entre ellos el periodista cultural del Granma, Pedro de la Hoz.

El artista daba declaraciones a troche y moche.

«Lo único que espero es que esto sirva, para que los pueblos de Chile y Cuba, recomiencen», declaró el artista. Y tal parece que él tuvo su particular manera de recomenzar su relación con Chile. El 31 de marzo ofreció un concierto en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde mismo había estado preso Victor Jara, antes que le cortaran las manos y lo asesinaran.

Por esos días conoció a Ursula, una niña rubia, hermosa, que se enamoró locamente de él y de sus canciones.

Ursula Achterberg, nacida en Santiago de Chile el 2 de octubre de 1974, tendría al momento del romance solo 15 años, pero que probablemente le habría mentido a Rodríguez sobre su edad para simular que era mayor.

El pasado sábado 30 de julio Ursula lanzó el misil mientras participaba en calidad de anfitriona, junto a Juan Pedro Verdier, Julio Milostich y Solange Lackington en el programa La Divina Comedia, de Chilevisión. “Le di mi teléfono y pensé que nunca me llamaría pero lo hizo”, confesó la actriz que ha sido una de las protagonistas de la televisión chilena desde los años 90, cuando hizo telenovelas como «Fuera de control» (canal 13, 1999).

“La verdad es que yo estuve bien enamorada de Silvio [Rodríguez] (…); él también se enamoró de mí”, dijo Achterberg en medio de una serie de confesiones sobre su vida sentimental.

Debido a la sorpresa del resto de los presentadores de “La Divina Comida” ante la revelación realizada por la actriz, ella ofreció más detalles sobre sus vínculos con el artista cubano.

Dijo que se conocieron en una reunión de artistas, donde le pidió al trovador que le firmara un cuaderno. “Lo conocí en una reunión, en un asado que había de puros artistas en la Viña Concha y Toro. Fui porque quería conocerlo, que me firmara el cuaderno”, detalló. “Me escribió: ‘Para Úrsula no algo, si no todo’. Me pidió mi teléfono y yo dije ‘Nunca me va a llamar’ y al otro día me llamó”.

“Al otro día [del encuentro] me llamó por teléfono, nos juntamos, comimos juntos, tuvimos algún encuentro romántico por ahí, cosa que a mi familia no le gustó nada”, reconoció. No obstante, justificó que nunca fue abusada por el cubano.

“No puedo decir nada, él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos”.

El cantautor recogió la historia que supuestamente vivieron en la canción Quien fuera, específicamente en la parte donde dice «corazón que se esconde».

«No fue una cosa violenta para mí, no fui traumatizada para nada. Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas», dijo.

Silvio Rodríguez interpreta Quién fuera, con un largo introito.

La canción Quién fuera, que según el trovador fue dedicada a la desaparecida actriz Teté Vergara, dice:

«Estoy buscando una palabra

En el umbral de tu misterio

Quién fuera Ali Baba

Quién fuera el mítico Simbad

Quién fuera un poderoso sortilegio

Quién fuera encantador

Estoy buscando una escafandra

Al pie del mar de los delirios

Quién fuera Jackes Cousteau

Quién fuera Nemo el capitán

Quién fuera el Batiscafo de tu abismo

Quién fuera explorador

Corazón, corazón obscuro

Corazón, corazón con muros

Corazón que se esconde

Corazón que está dónde, corazón

Corazón en fuga herido de dudas de amor

Estoy buscando melodías

Para tener como llamarte

Quién fuera ruiseñor

Quién fuera Lenon y McCartney

Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque

Quién fuera tu trovador.

Corazón, corazón oscuro

Corazón, corazón con muros

Corazón que se esconde

Corazón que está dónde el corazón

Corazón en fuga herido de dudas de amor (corazón)».

Probablemente el mensaje de la dedicatoria que hace Silvio sobre Teté Vergara, sea una clave entre ambos amantes: Ursula y Silvio.

En el programa de la televisión chilena, Mentiras verdaderas, la actriz aseguró que «se formó una amistad» con la que mantuvieron contacto «por cartas y teléfono a través de los años».

Ursula reconoció que, tras alcanzar la mayoría de edad, decidió aparcar sus estudios de teatro e irse a vivir a Cuba para estar con Silvio Rodríguez, reseñó la edición digital de TiempoX: «Fue un amor real, pero con harto sufrimiento, porque él igual tenía otra mujer allá», declaró.

«Yo creo que él muy mayor puede haber sido, pero Silvio Rodríguez tiene algo de niño adentro, tiene una cosa así como de libertad para un niño, como dice la canción. Es una persona muy sensible, que no ha perdido su sensibilidad a través de los años».



La relación se terminó, debido a que a él no le gustaba que ella fuera actriz: «A él le cargaba, no quería que yo fuera actriz. Y yo creo que él tenía toda la razón porque, a lo mejor, él tenía una madurez para saber que no iba a ser lo que me iba a ayudar a mí como persona».

La actriz justifica el actuar del cantante oficialista cubano Silvio Rodríguez. Opine Ud.