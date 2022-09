La multifacética actriz dominicana habló para elCaribe sobre su vida en el cine

Stephany Liriano vive hoy de la carrera que soñó. La actuación es la esencia de su vida, aunque no es todo lo que hace. En 2010 se convirtió en la segunda finalista del Miss República Dominicana Universo y es publicista de profesión. Ella es de todo un poco y eso se lo vive y lo disfruta.



En una conversación con elCaribe, comentó que desde cuando era una niña ha sido la más chistosa y artística de la casa. “Siempre se me ha apoyado. Mis hermanas y yo tomábamos clases de baile, canto, actuación y siempre me destacaba. Siempre he sido como la artística, la que siempre tiene ensayos y la que la gente no entiende exactamente qué es lo que ella hace”.



Con su gracia, humildad y sencillez ha venido escalando paso a paso y en ascenso, la escalera de la actuación profesional. Ella es energía y una sonrisa de luz, naturalmente preciosa y sentimentalmente orgánica. Sin el ego muy alto, aunque cree que eso puede ser malo porque lo pueden usar en su contra. “Creo que eso me ha beneficiado en la carrera como actriz porque puedo tomar dirección sin ningún tipo de apogeo, puedo crear personajes, entendiendo su punto de vista y sin juzgarlos”.



En comparación con los personajes que ha interpretado, es menos peleona que Daniela de la película Qué León, más segura que Laura de Colors e igual determinada y fajadora que Patricia. “Soy muy organizada y honesta. Si algo no me parece bien, desde muy temprana edad aprendí a decir las cosas ahí mismo, antes de que se pueda crear un problema mayor. También soy muy creativa, cualquier idea que me lancen, la visualizo y creo que esa imaginación me ayuda”.



Es cierto que vive su carrera de ensueño, sin embargo, como en todo hay pros y contras. Destaca que para ella lo más difícil de ser actor es el hecho de que es “una carrera que siempre te pone a prueba”. Señala que hay que estar preparado para todo lo que implica ser actor, incluso a alejarse de la familia, por eso admira a quienes se dedican a esto.



“Yo admiro a los actores, este negocio es muy difícil y hay que tener mucha fuerza y mucha valentía. Tienes que, el mismo ego, trabajártelo mucho. Hay miles de opiniones, de situaciones y de gente”.



Ante cualquier crítica o tropiezo, ha aplicado una sola regla en su vida: fluir. “Entendí que lo que está pa’ mí, ta pa mí y que lo que va a pasar, va a pasar. Yo hago lo mejor que pueda y me doy mi lugar también, porque uno no puede estar cogiendo lo que sea, uno se va poniendo más selectivo, eso viene con sus retos pero si ya decidí que a mí lo que me gusta es la actuación, pues vamos a arriba, como se pueda”.



Multifacetica



Liriano además es conocida por su contenido en redes sociales. A través de Instagram, YouTube y Tiktok tiene diferentes comunidades que la ven desde varias facetas. “Yo quiero hacer de todo, me encanta todo y todo me lo encuentro fascinante. A mí me encanta ser creativa, hacer videos y me encanta editar”.



Tener muchas funcionalidades a ella no la desorienta, todo lo contrario, la ayudan a crecer y a acercarse más a las cosas que le gustan. “Por ejemplo, cuando yo empecé con mi canal de Youtube me di cuenta lo mucho que me gusta dirigir, eso antes yo no lo tenía como una meta pero ahora lo veo posible, dirigir eventualmente”.



Aplica los conocimientos que ha aprendido en la creación de contenido y usa la publicidad estudiada a su favor para su carrera como actriz. “Estoy viviendo la transición que está viviendo todo el mundo dentro de las redes sociales. Cuando yo arranqué con mi carrera de actriz yo tenía una idea completamente diferente de lo que era ser y promocionar tu persona. Entendía que cuando iba a salir una película tu cara iba a salir en todos los medios y eventualmente la gente se iba a interesar por mi trabajo y punto. Pues no, poco a poco me fui dando cuenta que uno tiene que hacer todo prácticamente. Yo he sido mi misma publicista y quién mejor para promocionar mis cosas que yo”.



Ahora inició con una nueva etapa como locutora en la estación Los 40 y comentó que es un trabajo en el que se siente cómoda y en el que, a diferencia de la actuación, puede ser ella misma. “Como actriz uno no siempre andar dando su opinión. Esta es la primera vez que estoy trabando en un lugar donde yo tengo que ser yo y gracias a Dios me han aceptado y me ha ido bien, aunque siempre tengo ese miedito de no ofender a nadie”.



Stephany siente que lo está logrando y sigue siendo esa misma niña que siempre se atrevió a soñar, la misma de pequeña vivía cambiando y diciendo ‘yo quiero ser cantante’, ‘yo quiero ser actriz’, ‘quiero ser todo’. “Creo que a medida de que uno va creciendo, va viendo que uno puede hacer no una cosa, si no que uno puede hacer muchas y que los gustos van cambiando”.

Latin Plug y New York Festival

Se acercan fechas importantes en la carrera artística de la dominicana Stephany Liriano. Este próximo 18 de septiembre se estrenará la película “Winter Ball”, inspirada en una historia de dominicana en la que Stephany hará el papel protagónico de Rosie, en el New York Latino Film Festival, el cual presentará 8 películas dominicanas.



Además, fue nominada en la categoría de Mejor actriz del año, en los premios de entretenimiento Latin Plug, por su participación en la película Qué León.

Niña interior

Esa niña quiere lograr lo más que pueda, siempre siendo ella y sin dejar de hacer nada por nadie. Trabajando con el corazón enalteciendo su país”.