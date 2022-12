En República Dominicana irá de la mano de FAMA Studio, que permitirá a expertos acompañar a novatos o aspirantes.



A partir de febrero del 2023 los exponentes urbanos tendrán un apoyo más, en el afán por adueñarse de cuanto espacios les den. Y como donde las dan las toman, ellos no son culpables. Las marcas se lo posibilitan, en una carrera desaforada por adueñarse del público que mueven los urbanos.



Los artistas de Centroamérica y Caribe contarán así con una plataforma más, que les brindará la oportunidad para desarrollar su talento a través de The Buchanan’s Studio, cuya primera edición se iniciará en República Dominicana y Puerto Rico.



Este nuevo esfuerzo, ahora de la marca Buchanan’s, deja fuera a todos los demás artistas jóvenes que quieran asumir otro tipo de música. Sea rock, pop, música independiente, salsa, merengue, bachata, etc. Sin mencionar ya la música sinfónica. Que tanto apoyo necesitan.



Según una nota, se hará una preselección de talentos que se realizará a través de un campamento creativo. La marca busca apoyar a aquellos músicos que, según ellos, no tienen las posibilidades o recursos para perfeccionarse y lanzar su carrera, al tiempo que les provee de un espacio para grabar y mostrar su talento. Para ello contarán con un productor de música urbana de nombre Beatz Akademy.



El experto



Beatz Akademy nació en República Dominicana y se mudó a la ciudad de Nueva York con su madre, cuando él tenía catorce años.



Según la nota, la experiencia le dio una paleta creativa de lo mejor de ambos mundos de música latina, influencias estadounidenses y caribeñas, así como música hip hop, trap, pop y soul estadounidense.



Beatz Akademy ha tenido un éxito reciente coescribiendo y coproduciendo el nuevo sencillo “Enamorado del dinero”, así como coescribió y coprodujo “Dec. 21” del reciente álbum doble de Royce, Alter Ego.



Recientemente regresó a la República Dominicana, por primera vez en ocho años, y comenzó un viaje de regreso a casa para grabar un álbum de inspiración dominicana, así como devolver algo a la comunidad, al grabar no solo con grandes artistas, sino también ayudando a guiar a una nueva generación, siempre según la nota.



Lo que hace falta



Es indiscutible que República Dominicana es una potencia en el dembow, un género del cual se ha adueñado, le ha dado definición y lo ha puesto a influir en el mundo. Los jóvenes con talento tienen enseguida respuesta del mercado. Y muchos se pegan por un mes, y al poco tiempo desaparecen. Así que la cuestión no es de visibilización.



Pero algo que muy bien podría hacer este proyecto con el importante respaldo de la marca, sería reunir músicos de otras generaciones que enriquezcan musicalmente a los exponentes con sus ideas de melodías y armonías. Una colaboración así sería memorable y muy agradecida. Y por último, ayudarles a limpiar letras que les propicien un mercado más amplio.

Aplicación, selección y espíritu de la plataforma

Los organizadores ofrecerán detalles sobre el proceso de aplicación y selección en el mes de enero de 2023.



“Somos una marca que en muchos países se ha asociado con grandes talentos de la música urbana para mostrar la grandeza de esos artistas y del género, por lo que es solo natural que el siguiente paso sea dar una vitrina y ayudar a nuevos talentos que no han podido convertir su sueño en realidad”, señaló Karen Alamo, gerente de Cultura e Influenciadores de Diageo para Centroamérica y el Caribe.