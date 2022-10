El popular y siempre eficiente actor Tim Roth se encuentra de luto y conmocionado por la muerte de su hijo Cormac Roth.

Músico, compositor, guitarrista y productor, Cormac Roth falleció de cáncer el pasado 16 de octubre y lo ha dado a conocer la revista Variety.

Un comunicado familiar narra que «Era una bola de energía salvaje y eléctrica y su espíritu estaba lleno de luz y bondad».

«Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban», continúa.

«El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos», dicen sus padres.

«Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos», afirmaron en el comunicado.

El 3 de noviembre de 2021 el propio hijo de Tim Roth publicó a través de su cuenta de Instagram que le habían diagnosticado cáncer de células germinales en estadio 3.

«Me ha quitado la mitad de mi audición, 27 kilos de peso, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo», confesaba entonces.

«Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado», afirmaba.

«Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa», expresaba en su cuenta.

«Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta. Es el caos y nunca sabes cuándo vas a ser tú. Mejórate y ve al médico. A la mierda el cáncer», concluyó sus palabras.