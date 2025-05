Los precios del concierto “Todo Beethoven”, en Uepa Ticket, van de RD$1,730 a RD$610

La Orquesta Filarmónica de Santo Domingo que dirige Amaury Sánchez cubre, quiéranlo que no, algunos vacíos que deja la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahora, el Maestro se ha propuesto hacer un concierto que ha denominado “Todo Beethoven”.



Es un concierto acequible a casi todos los bolsillos que tendrá lugar el 11 de junio, a las 8:30 pm, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

¿Por qué Todo Beethoven?

Lo primero es que yo soy beethoveniano. Para mí la 5ta. y la 7ma. sinfonías de Beethoven, que es lo que vamos a hacer en el concierto, son dos de las más grandes obras de arte. Bueno, las 9 sinfonías encierran una historia, pero la 5ta tiene un motivo inicial que la gente conoce, y la 7ma es una grandiosa sinfonía.



Esto además de que Beethoven es la persona, el músico, el genio que realiza la transición entre el Período Clásico y el Período Romántico. Beethoven es quien sienta las bases para el romanticismo musical. Eso todos lo sabemos, con su sinfonía No.3, La Heroica, que fue la que rompió todos los esquemas. Y entre la 1ra y la 2da ya se nota la calidad interpretativa del genio beethoveniano, pero todavía con algunas influencias mozartianas. Sin embargo a partir de la 3ra. en adelante ya notamos el cambio hacia el período romántico. Como te dije, considero a Beethoven uno de los más grandes músicos de la humanidad, sino el más. El trabajo orquestal que se ven en las sinfonías y los motivos, tienen todos un significado muy especial. Las cuatro notas de la 5ta. Sinfonía, de hacer un concierto con cuatro notas y variaciones, es importantísimo. El scherzo, que es el minuet rápido, sustituye al minuet. Provocó también esos cambios en las sinfonías. Este es el primero de varios conciertos que vienen.



¿Pudiéramos decir que este es Todo Beethoven No.1?

Sí. Quise hacerlo con esa temática. Fíjate que es un concierto que no tiene solistas, pero sí dos grandes obras. La 5ta y la 7ma sinfonías. De repente hacemos un Todo Beethoven Vol. 2. Eso podría incluir la Fantasía Coral, puede tener algún concierto de piano, como el Concierto No.5, El Emperador, que para mí es una obra maestra, con alguna otra sinfonía. Por ejemplo, a mi me encanta la Sinfonía No.1, sin dejar de exponer que la 3ra es tremenda sinfonía; que la 8va que se hace muy poco, Beethoven mismo decía que era mejor que la 7ma., sin embargo no recuerdo cuando fue la última vez que se hizo. Todo el trabajo de Beethoven que en su lecho de muerte hizo ese Divertimento para vientos, que es espectacular… Dejó anotaciones de la 10ma sinfonía.



Creo que en 1988, el musicólogo británico Barry Cooper se aventuró a crear o completar el primero y el segundo movimientos.

Bueno, también lo han intentado con Inteligencia Artificial, pero Beethoven mismo decía que vendrán muchos, pero Beethoven solamente hay uno… Me gusta mucho no solo su genialidad, sino su foilosofía, la forma de hacer las cosas. Te confieso que hacía mucho tiempo que no hacía los conciertos clásicos, aún con haber permanecido en la Orquesta Sinfónica Nacional por 17 años, y haber sido durante los dos últimos años como director asistente. Así que este año la Filarmónica de Santo Domingo va a tener varios conciertos.



¿Qué aspectos de la filosofía beethoviana le han enriquecido como ser humano y como músico?

Todo el trabajo de Beethoven está lleno de espiritualidad, las Sonatas para piano, cualquier cosa que hace, es muy espiritual. Si te lees su historia, cuando encuentran esas cartas de la amada inmortal y todo eso, se asemeja mucho a la vida de una persona normal, pero atormentada. No es el caso mío, pero sí esas definiciones suyas sobre la música, como cuando dice que la música es la perfecta sincronía entre el alma y los sentidos. Todas esas cosas geniales y muchas más me han enseñado a ser meticuloso en el trabajo, perseguir mis sueños, superar un trabajo anterior con el otro. No era una persona que se ponía a escribir una sinfonía en un día, tenía muchos borradores. De la 5ta se encontraron 14 motivos, que fueron grabados por Leonard Bernstein… Hizo la la ópera Fidelio y después hizo 14 oberturas, 14 Leonoras, porque le cambió el nombre, nunca estuvo conforme. Era un individuo que buscaba mucho la perfección.



A mí me encanta la perfección en mis cosas. A veces uno no lo logra, a veces tenemos poco tiempo para lograrlo… Uno debe perseguir siempre estar por encima de lo que hizo la vez anterior. Y creo que Beethoven fue así.



¿Este concierto va a ser un solo día?

Va a ser un solo día. Fíjate que aquí no se ha estilado todavía hacer un concierto corrido con el mismo director, como en Nueva York, que te hacen jueves, viernes y sábado seguido, el mismo programa.



¡Aquí tampoco hay público!

Aquí tampoco hay público. Sin embargo, las ventas del concierto van súper bien. No descartemos que en algún momento puedan pasar sorpresas con el público que está despertando el interés. Mira, yo he tenido una gran conexión con el público joven y quizás este público joven esté interesado en los conciertos. Me los encuentro en la calle, muchachos de 20 años; yo soy profesor universitario también.



Voy a tener el concierto abierto a las escuelas para el ensayo general donde les voy a explicar muchas cosas. De lo que es la Sinfonía en Do menor, la 5ta. Lo que es el motivo, lo que es la filosofía. Cómo se termina con esa oda triunfal de ese movimiento que está unido al tercero. Y así sucesivamente. Esa conexión con el público y además un pueblo deseoso de ver más directores, ver cosas nuevas, ha permitido que las ventas vayan muy bien. Entiendo que las temáticas que las tengo muy bien previstas, van a caminar en el público, y van a ser conciertos de interés.



Me alegra saber que tenga Ud esa perspectiva y esa esperanza.

El hecho de ser profesor universitario, impartiendo clases de Dirección Orquestal en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, me da justamente esa perspectiva sobre la juventud. Hay muchos jóvenes que comentan en los perfiles de Instagram y muestran su genuino interés en asistir a este tipo de conciertos.



Mucho público joven. Y me alegro mucho, porque ante la creciente demanda de los ritmos urbanos, el que tú tengas el oasis para descubrirles la música de los grandes maestros de la cultura universal, siempre va a ser agradable para el espíritu.